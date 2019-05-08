Щасливі разом: закохані Амаль та Джордж Клуні відвідали прем'єру серіалу

Знамените зіркове подружжя Джордж та Амаль Клуні засвітилося разом на прем'єрі серіалу "Виверт-22", над яким працював сам актор. Попри чутки про розлучення, пара виглядала доволі щасливою, що заперечує будь-які погані наміри.

Чутки про розлучення одного з найзразковіших подружжів шоу-бізнесу розбурхали мережу в лютому 2019 року. ЗМІ писали, що вони навіть жили окремо, однак Джордж та Амаль Клуні гучно заперечували цю інформацію, з'являючись на публіці, як завжди, тільки разом.

Читайте також: Джордж та Амаль Клуні презентували спільний проект

Так, зіркове подружжя знову потішило шанувальників спільним виходом, який здійснили напередодні. Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина, знаменитий адвокат, Амаль прибули на прем’єру власного серіалу "Виверт-22".

Знаменита юристка обрала для світської події темно-зелену сукню від Oscar de la Renta. Довжина міні підкреслила довгі стрункі ноги Амаль, а темний відтінок вказав на важливість вечора. Образ доповнили чорні туфлі-човники клатч в тон до взуття.



Джордж та Амаль Клуні / Getty Images