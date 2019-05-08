Щасливі разом: закохані Амаль та Джордж Клуні відвідали прем'єру серіалу

874 Читать новость на русском
Джордж і Амаль Клуні
Джордж і Амаль Клуні / Getty Images

Знамените зіркове подружжя Джордж та Амаль Клуні засвітилося разом на прем'єрі серіалу "Виверт-22", над яким працював сам актор. Попри чутки про розлучення, пара виглядала доволі щасливою, що заперечує будь-які погані наміри.

Чутки про розлучення одного з найзразковіших подружжів шоу-бізнесу розбурхали мережу в лютому 2019 року. ЗМІ писали, що вони навіть жили окремо, однак Джордж та Амаль Клуні гучно заперечували цю інформацію, з'являючись на публіці, як завжди, тільки разом.

Читайте також: Джордж та Амаль Клуні презентували спільний проект

Так, зіркове подружжя знову потішило шанувальників спільним виходом, який здійснили напередодні. Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина, знаменитий адвокат, Амаль прибули на прем’єру власного серіалу "Виверт-22".

Знаменита юристка обрала для світської події темно-зелену сукню від Oscar de la Renta. Довжина міні підкреслила довгі стрункі ноги Амаль, а темний відтінок вказав на важливість вечора. Образ доповнили чорні туфлі-човники клатч в тон до взуття.

Джодж і Амаль Клуні
Джордж та Амаль Клуні / Getty Images

blog_ava
Луценко вже поклав Зеленському на стіл томи розслідувань щодо Порошенка, – політолог
сьогодні
9509
Теги: LifeStyle Амаль Клуні Джордж Клуні
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
20448
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
5612
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 17418
"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
7 травня 13:39 "Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
1451
Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
7 травня 11:53 Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019
493
Новини
Більше новин
Залиште відгук