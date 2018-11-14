Щасливий татусь: Кім Кардашян розчулила мережу знімком Каньє Веста з дочкою

Зірка реаліті-шоу і світська левиця Кім Кардашян показала зворушливе фото шанувальникам у соціальних мережах зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом і 9-місячною дочкою Чикаго.

Кім опублікувала нове фото, на якому Каньє Вест ніжно цілує донечку, на своїй сторінці в Instagram.

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Протягом перших годин знімок набрав понад 2 мільйони вподобань і безліч позитивних коментарів, а також багато Інтернет-юзерів зазначили, що Чикаго дуже схожа на Кім Кардашян.

"Дуже милі", "Вона виглядає як мама", – пишуть користувачі у мережі.



Каньє Вест з дочкою / Instagram / @kimkardashian

Нагадаємо, раніше друзі Каньє Веста наполегливо просили його припинити роман із Кім Кардашян через гучний секс-скандал, який охопив США у 2003 році: Рей Джей опублікував інтимне відео із Кім. Ролик спровокував хвилю коментарів, які ледь не зруйнували теперішні стосунки акторки. Однак поради близьких не повпливали на рішення артиста: у травні 2014 року він одружився з Кім Кардашян.



Чикаго Вест з'явилася на світ 15 січня. Кім і Каньє також виховують 5-річну дочку Норт і 2-річного сина Сейнта.