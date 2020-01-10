"Щасливого Різдва": кіно для святкового настрою

Проблеми саркастичної ельфійки Емілії Кларк приводять її на дно, звідки, як ми знаємо, один вихід.

Кейт сильно хворіла і ледве залишилась живою. Її матір з тих пір "кошмариться" за першої ж нагоди, намагається примусити доньку ходити до лікаря, співає дорослій доньці дитячі колискові і відбиває у тої будь-яке бажання жити з матір’ю під одним дахом. З омріяною вокальною кар’єрою у Кейт не складається – прослуховування проходять безуспішно. Ще жити немає де і ніхто з друзів вже не хоче приймати. З роботи теж можливо виженуть… У Кейт довгий список негараздів. Але фільм "Щасливого Різдва" не про них, а про те, як їх долати. Це абсолютно оптимістичне кіно, яке можна виписувати у рецепти для профілактики від поганого настрою і буркотіння на свята.

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"Щасливого Різдва": офіційний кадр з фільму / IMDb

Режисер і продюсер стрічки Пол Фіг, відомий за фільмами "Проста послуга" та "Шпигунка", зацентрував події навколо пісні Last Christmas, явно натякаючи на розвязку ще із перших кадрів. Власне, оригінальна назва кіно така ж, як і пісні гурту Wham – Last Christmas, але українським глядачам доводиться змиритись з назвою "Щасливого Різдва", схожу на банальну мелодраму, присипану снігом і гірляндами. Насправді ж, фільм дає глядачеві більше, ніж заявляє його назва чи трейлер.

На перший погляд, героїня Емілії Кларк – егоїстична особа, що сповна заслужила кожну зі своїх проблем. Та фільм поступово розкриває її як хорошу людину, що лише тимчасово опинилась на дні. Героїня множить проблеми, але зустрічає дивака Тома і, надихнувшись почуттями, переоціцює цінності, міняє спосіб життя і шукає внутрішню гармонію. "Щасливого Різдва" – один з тих фільмів, де найбільше важливо не що, а як. А вийшло, без перебільшень, мило і приємно. Емілія Кларк і Генрі Голдінг чудово виглядають, не гірший вигляд у Лондона, де відбуваються події.



"Щасливого Різдва": офіційний кадр з фільму / IMDb

Last Christmas деякі критики порівнюють з Love Actually, що, без сумніву, хороша ознака. "Щасливого Різдва" налаштовує на святковий лад, обіцяє трохи радості, спонукає помирится з близькими, виправити помилки, їсти здоровішу їжу… Згрубша, жити щасливішим життям. І радіти самому фактові наявності життя.

Рейтинг на IMDb – 6,6, вікові обмеження – 12 років.

Щасливого Різдва: дивіться трейлер фільму онлайн

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