Щастя бути мамою: Оля Полякова зворушливо привітала дочку з днем народження

Українська співачка Оля Полякова привітала свою старшу дочку Машу з днем народження. Дівчині у суботу, 2 березня, виповнюється 14 років.

Оля публічно написала привітання на своїй сторінці в Instagram.

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Полякова похизувалася тим, що у своєму віці її дочка є самостійною, відповідальною і доброю дівчинкою.

Я пам'ятаю кожну мить з моменту як ти з'явилася і 14 років вчила мене бути мамою. Скажу тобі, ти не погано справлялася... Мене розпирає гордість що у мене така донька, я навіть трішки не вірю, це величезне щастя бути твоєю мамою! Обов'язково будь здоровою і щасливою. Також пам'ятай, що перед тобою відкриті всі дороги і немає перешкод, вони лише в думках! Так що нехай все, що ти захочеш, збудеться,

– зазначила у підписі зірка.

У коментарях шанувальники співачки приєдналися до привітань, а також заявили, що Маша – мамина копія.

Сама ж Маша також опублікувала відвертіше фото, на якому позує у купальнику в басейні. "Ну що ж, з днем народження мене", – лаконічно підписала знімок дочка Полякової.