Голлівудська кіноактриса та відома зіркова матуся Анджеліна Джолі має шестеро дітей, і одна з них вже на шляху до зміни статі за власним бажанням. Тепер же ще один нащадок актриси хоче набути рис іншої статі.

Одна з молодших дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – донька Шайло – з раннього дитинства одягала хлопчачі образи і просила у своїх рідних називати її Джоном. Дівчинка навіть почала приймати гормональні препарати, щоб підготувати організм до зміни статі, повідомляють в Grazia.

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Але поки одна дівчинка із сім'ї Джолі наважилась на кардинальні зміни у своєму житті, інша дитина також взяла приклад із нею. Хто це – якийсь із синів чи доньок – невідомо, але шанувальники в мережі припускають, що це може бути донька Вів'єн, оскільки вона дуже часто приміряє на собі хлопчачі образи.



Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн / Фото з відкритих джерел

Варто нагадати, що після розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта пара продовжує виховувати шістьох дітей: Нокс, Вів'єн і Шайло – біологічні діти пари, а Меддокс, Захара і Пекс – усиновлені та вдочерені.