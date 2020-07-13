Україна знов відзначилась на міжнародному кінофестивалі. Стрічка "Вакуум" від режисерки Єлизавети Сміт виборола перемогу Connecting Cottbus. Нагорода вручається в рамках індустріальної програми кінофестивалю у Карлових Варах.

Про це автори проєкту повідомили на фейсбук-сторінці. Через пандемію коронавірусу церемонія нагородження не відбулась, а оприлюднення результатів пройшло в онлайн-режимі. За результатами всіх етапів кіноподії, фільм "Вакуум" відзначили нагородою Connecting Cottbus, що входить в рамки фестивалю в Карлових Варах.

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Цікаво, що стрічка Єлизавети Сміт була не єдиною українською новинкою, що претендувала на відзнаку в Карлових Варах. Так, на розгляд експертів було представлено ще три вітчизняні проєкти: "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Степне" Марини Вроди та "Утопія" Юрія Речинського. Розгляд робіт пройшов з 6 до 8 липня, а призовий фонд кіноподії складав 165 тисяч євро.

Що відомо про фільм "Вакуум"

У центрі сюжету стрічки – історія молодої археологині Марти. Дівчина дізнається, що її батько, яий не прагнув спілкування з нею упродовж 20 років, вважається безвісти зниклим. І поки поліція розслідує справу, Марта вирішує повернутись у рідне місто та якомога швидше продати свою квартиру. Але минуле та теперішні події кардинально змінюють наміри дівчини.

Виявляється, батько Марти був розкрадачем могил, що аж ніяк не подобається головній героїні. Однак, залагоджуючи юридичні питання, вона дізнається все більше і більше про чоловіка, якого навіть не знала. І в один момент Марта розуміє, що могла б знайти спільну мову зі зниклим батьком.

Прем'єра фільму "Вакуум" запланована на жовтень 2022 року.



Постер до фільму "Вакуум" / Фото Facebook / @vacuummovie