Ще більше сексуальності від Анджеліни Джолі: акторка знялася для еротичної обкладинки глянцю

Анджеліна Джолі не припиняє дивувати та тішити своїх фанатів. Приголомшливі появи на прем'єрах фільму "Чаклунка 2", блискучий вигляд, попри чутки про хвороби, а також сексуальні зйомки для обкладинок іноземних глянців.

На початку жовтня в мережі з'явилося фото Анджеліни Джолі, на якому вона постала повністю оголеною, лежачи у ванні. Така зйомка від зірки Голлівуду стала справжнім вибухом. Саме тому, ймовірно, вона вирішила повторити фотосесію, однак вже для італійського глянцю Grazia.

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Зірка "Малефісенти" знялася для жовтневого номера італійського журналу, проте представники видання не анонсували їхню співпрацю. Вони вирішили опублікувати готову обкладинку, підкоривши серця прихильників Джолі.

На фото зваблива Анджеліна Джолі постала у романтичному образі спокусниці. Зачіска та макіяж актриси нагадують її героїню з фільму "Турист". Однак на лицевій сторінці журналу Grazia Italia акторка постала оголеною, прикриваючи тіло шовковим простирадлом. Оскільки вона дивилася в камеру через плече, на фото засвітилася її оголена до пояса спина. Зірка Голлівуду сексуально притримувала простирадло на грудях, тим самим додаючи пікантності кадрові. Її погляд був млосно направлений у камеру, так і зваблюючи фанатів.

На інших фото для жовтневого номера Анджеліна Джолі постала в не менш гарячому образі – оголеною і в ліжку.



Анджеліна Джолі для італійського глянцю / Grazia Italia