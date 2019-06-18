Ще більше стилю серед гаражів: "Время и Стекло" презентували епатажний кліп "VISLOVO"

120 Читать новость на русском
"Время и Стекло" презентували кліп "VISLOVO"
"Время и Стекло" презентували кліп "VISLOVO" / Прес-служба

Надя Дорофєєва і Позитив уже давно славиться вмінням запалювати та заряджати аудиторію своїми піснями. І от, у мережі з'явився кліп до нового драйвового треку "VISLOVO", який всього за декілька годин набрав більше двохсот тисяч переглядів на YouTube.

Новий кліп "Время и Стекло" зняли на Троєщині. На думку режисера відеороботи Леоніда Косоловського, саме там найкраще відображається атмосфера задуму. Солістка гурту Надя Дорофєєва переконує, що "це саме той випадок, коли кліп не потрібно пояснювати. Тут зафіксована божевільна енергія нас, нашого стилю і нашої музики".

Читайте також: Гурт KAZKA презентував пісню, яка може перевершити успіх "Плакала": аудіо

Время и Стекло – VISLOVO: дивитись відео онлайн

Чудернацький і трендовий кліп виконавці присвятили молоді – новому, вільному та неординарному поколінню людей. Соліст гурту Олексій Завгородній (під псевдонімом Позитив) зауважив, що метою цієї музичної композиції став заклик – "забути про проблеми, самовиражатися і відриватися".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISBOY (@vremyaisteklo) on

 

Варто зазначити, що у яскравій картині знялися двоє знаменитих блогерів – Саша Чистова і YanGo, яких можна назвати лицем сучасної української молоді. Це викликало ще більше зацікавленості у прихильників.

Читайте також: "Я була на червоній доріжці з Бредом Піттом": Саша Чистова про перемогу в Каннах, цілі та мрії

Нова музична композиція "VISLOVO" – це своєрідний анонс до однойменного альбому гурту, прем'єра якого відбудеться 5 липня. До нового альбому також входитимуть раніше презентовані треки "Дим", "Е,Бой", "Песня про лицо" та "Финальные титры".

Автор: Роксолана Гошовська

blog_ava
У Кремлі миттєво відреагували на заяву Зеленського про Крим
сьогодні
7743
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Надя Дорофєєва
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
сьогодні 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 4493
Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
сьогодні 15:39 Яких правил слід дотримуватися під час перельоту: корисна інструкція
405
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 11:07 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
330
"Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу
сьогодні 10:38 "Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу
Юлія Ліпенцева 662
День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
16 червня 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
Юлія Турелик 2761
Новини
Більше новин
Залиште відгук