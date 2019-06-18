Ще більше стилю серед гаражів: "Время и Стекло" презентували епатажний кліп "VISLOVO"

Надя Дорофєєва і Позитив уже давно славиться вмінням запалювати та заряджати аудиторію своїми піснями. І от, у мережі з'явився кліп до нового драйвового треку "VISLOVO", який всього за декілька годин набрав більше двохсот тисяч переглядів на YouTube.

Новий кліп "Время и Стекло" зняли на Троєщині. На думку режисера відеороботи Леоніда Косоловського, саме там найкраще відображається атмосфера задуму. Солістка гурту Надя Дорофєєва переконує, що "це саме той випадок, коли кліп не потрібно пояснювати. Тут зафіксована божевільна енергія нас, нашого стилю і нашої музики".

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Время и Стекло – VISLOVO: дивитись відео онлайн

Чудернацький і трендовий кліп виконавці присвятили молоді – новому, вільному та неординарному поколінню людей. Соліст гурту Олексій Завгородній (під псевдонімом Позитив) зауважив, що метою цієї музичної композиції став заклик – "забути про проблеми, самовиражатися і відриватися".

Варто зазначити, що у яскравій картині знялися двоє знаменитих блогерів – Саша Чистова і YanGo, яких можна назвати лицем сучасної української молоді. Це викликало ще більше зацікавленості у прихильників.

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Нова музична композиція "VISLOVO" – це своєрідний анонс до однойменного альбому гурту, прем'єра якого відбудеться 5 липня. До нового альбому також входитимуть раніше презентовані треки "Дим", "Е,Бой", "Песня про лицо" та "Финальные титры".

Автор: Роксолана Гошовська