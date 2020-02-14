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Ще не буду радіти: Джамала поділилася реакцією чоловіка на її другу вагітність

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Джамала вдруге стане мамою / Instagram / @jamalajaaa

Відома українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала днями заявила про свою другу вагітність. Також вона розповіла, як її чоловік відреагував на те, що знову стане батьком.

За словами артистки, її чоловік Бекір Сулейманов спершу хотів пересвідчитися у лікарів, що його дружина вагітна. Про це Джамала розповіла у коментарі телеведучій Соломії Вітвіцькій для її каналу в телеграмі "Особливе з Соломією".

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Зіркова матуся розповіла, що не готувала для Бекіра сюрпризу, а просто показала тест з двома смужками.

Я зробила тест, потім сказала Бекіру. А він сказав: "Ні, ще не буду радіти, треба піти до лікаря, щоб він підтвердив. Потім я буду радіти",
– поділилася співачка реакцією коханого.

Подружжя не розсекречує стать дитини та коли вона з'явиться на світ, проте над ім'ям малюка батьки вже роздумують.

Джамала
Вагітна Джамала з сином та чоловіком / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Джамала Зіркові мами
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