Ще один твір Стівена Кінга буде екранізований

Ще один твір американського письменника та "Короля жахів" Стівена Кінга буде екранізовано. Ним стане розповідь "Зупинка по дорозі", що включена до збірки "Коли впаде темрява".

Режисером адаптації буде Алекс Росс Перрі, який самостійно напише сценарій до фільму. Про це повідомили на сайті Variety.

Читайте також: Ще одна екранізація роману Кінга: з'явився новий трейлер до фільму "Кладовище домашніх тварин"

Наразі дата початку зйомок та акторський склад невідомі. До слова, книги Стівена Кінга доволі часто перетворюються на фільми. Найкращими вважають: "Керрі", "Сяйво", "Куджо", "Мізері", "Втеча з Шоушенка", "Зелена миля" та "Воно".

Відомо, що оповідання "Зупинка по дорозі" вперше було опубліковано у 2003 році в журналі Esquire. У 2008 оповідання увійшло до збірки "Коли впаде темрява".

Нагадаємо, у 2018 році американський письменник Стівен Кінг продав права на екранізацію свого оповідання двом студентам режисури всього за один долар.