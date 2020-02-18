Ще одне розлучення: племінник Єлизавети ІІ оголосив про розрив після 26 років шлюбу

Для королівської сім'ї 2020 рік відзначився чималими випробуваннями. Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки, а внук Її Величності Пітер Філіпс оголосив про розлучення з дружиною Отем. Однак на цьому серія резонансних новин не завершилась. Букінгемський палац офіційно підтвердив чутки про розрив ще одного шлюбу в родині Єлизавети ІІ.

В офіційній заяві йдеться, що племінник королеви та син її покійної сестри Маргарет вирішив розлучитись. Девід Армстронг-Джонс та його дружина Серена прийняли рішення спільно, тому скандалів щодо цієї події не очікується.

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"Граф і графиня Сноудон дійшли згоди з приводу того, що їхній шлюб вичерпав себе і їм потрібно розлучитися. Вони просять, щоб преса поважала приватне життя їхньої сім'ї", – заявили представники королівської родини.

Як відомо, Девід Армстронг-Джонс і Серена Алейна Стоунхол одружились у 1993-му. За 26 років шлюбу у них народились двоє дітей – син Чарльз та донька Маргарет. Подружжя спільно з нащадками брало активну участь у подіях королівської родини та представляли Її Величність на світських і офіційних заходах.



Герцог і герцогиня Сноудон з дітьми / Getty Images

Герцог Сноудон є 21-им у черзі на престол. Відтак Девід Армстронг-Джонс не отримує жодного фінансування від монархії та фактично не залежить від Букінгемського палацу. Водночас після смерті принцеси Маргарет у 2002 році він з сестрою успадкував 10 мільйонів доларів. На свою частку грошей Девід відкрив бізнес: він займається розробкою дизайну меблів та продажем їх у Великобританії. Окрім цього, чоловік є автором декількох книг по дизайну, а також був лектором у престижних університетах. Наразі невідомо, як колишнє подружжя ділитиме всі статки.



Племінник Єлизавети ІІ з колишньою дружиною / Getty Images

Як відомо, це не перше подружжя в королівській родині, яке вирішило розлучитись. 11 лютого стало відомо, що 41-річна Отем Філліпс прагне розірвати шлюб з внуком Єлизавети ІІ Пітером Філліпсом. Жінка заявила, що хоче покинути Великобританію та повернутись до рідної Канади. За словами інсайдерів, на такий крок вона наважилась завдяки прикладу Меган Маркл і принца Гаррі, які склали свої королівські обов'язки та вирушили до Ванкувера. Однак королеві Єлизаветі ІІ вдалось уникнути скандалу: Її Величність переконала Отем залишитись у Лондоні. А от від розриву шлюб неможливо вберегти: пара рішуче налаштована на розлучення.