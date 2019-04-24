Ще відвертіше: Демі Роуз у крихітному купальнику показала пишні форми

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Демі Роуз
Демі Роуз / Колаж LifeStyle 24

24-річна британська модель Демі Роуз шокувала шанувальників у мережі фотографіями, на яких вона відверто демонструє свої пишні груди та сідниці. Дівчина стала зіркою Instagram саме завдяки своїм сміливим знімкам, які вона не соромиться публічно демонструвати.

Сексуальні світлини, які зроблені на тлі басейну, британка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Демі Роуз позує у відкритому купальнику з леопардовим принтом, який цього сезону став одним з найпопулярніших. Так, за один день кожен зі знімків назбирав понад 400 тисяч вподобань у мережі та сотні коментарів від армії шанувальників моделі.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Схожий купальник одягала наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер для фотосесії зі своїм коханим Тревісом Скоттом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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