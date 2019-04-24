Ще відвертіше: Демі Роуз у крихітному купальнику показала пишні форми

24-річна британська модель Демі Роуз шокувала шанувальників у мережі фотографіями, на яких вона відверто демонструє свої пишні груди та сідниці. Дівчина стала зіркою Instagram саме завдяки своїм сміливим знімкам, які вона не соромиться публічно демонструвати.