Пісня "Щедрик" у виконанні зірок: неймовірні відео

Музичний твір "Щедрик" написав український композитор Микола Леонтович. Ця унікальна композиція стала яскравим символом зимових новорічних та різдвяних свят. "Щедрик" популярний не тільки в Україні, але й на Заході, де пісню називають Carols of the Bells.

Чимало хорів та співаків виконали "Щедрик", тож пропонуємо послухати кілька варіантів цієї магічної композиції. Читайте також: Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою Текст пісні "Щедрик" Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

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