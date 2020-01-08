Пісня "Щедрик" у виконанні зірок: неймовірні відео
Музичний твір "Щедрик" написав український композитор Микола Леонтович. Ця унікальна композиція стала яскравим символом зимових новорічних та різдвяних свят. "Щедрик" популярний не тільки в Україні, але й на Заході, де пісню називають Carols of the Bells.
Чимало хорів та співаків виконали "Щедрик", тож пропонуємо послухати кілька варіантів цієї магічної композиції.
Читайте також: Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
Текст пісні "Щедрик"
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
"Щедрик" у виконанні NK: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні гурті The Hardkiss: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні Злати Огнєвіч: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні ВВ: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні Тіни Кароль: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні гурту ONUKA: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні британської співачки Кеті Мелуа: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні гурту The Piano Guys: дивіться відео онлайн
"Щедрик" у виконанні гурту ROCK-H: дивіться відео онлайн