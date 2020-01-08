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Пісня "Щедрик" у виконанні зірок: неймовірні відео

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"Щедрик" у виконанні зірок / LifeStyle 24

Музичний твір "Щедрик" написав український композитор Микола Леонтович. Ця унікальна композиція стала яскравим символом зимових новорічних та різдвяних свят. "Щедрик" популярний не тільки в Україні, але й на Заході, де пісню називають Carols of the Bells.

Чимало хорів та співаків виконали "Щедрик", тож пропонуємо послухати кілька варіантів цієї магічної композиції.

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Текст пісні "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

"Щедрик" у виконанні NK: дивіться відео онлайн

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"Щедрик" у виконанні Злати Огнєвіч: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні ВВ: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні гурту ONUKA: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні британської співачки Кеті Мелуа: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні гурту The Piano Guys: дивіться відео онлайн

"Щедрик" у виконанні гурту ROCK-H: дивіться відео онлайн

 

6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
сьогодні
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Автор: Олена Левчук
Теги: Новини України LifeStyle Традиції Музика Різдво
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