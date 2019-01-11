Цікаві та веселі щедрівки для дорослих українською мовою: найкраща підбірка

З наближенням Щедрого вечора або другого Святого вечора дівчата та жінки збираються ввечері на щедрівку. Однак, у деяких регіонах України щедрують також на Старий Новий рік – 13-14 січня. Компанія щедрувальників ходить в гості одне до одного, сусідів, родичів та незаміжніх хлопців. Пропонуємо вам оригінальні щедрівки для дорослих, щоб забезпечити святковий настрій.

Український народ славиться своїми різноманітними колядками та щедрівками для дітей та дорослих і унікальними традиціями. Відтак, аби підтримувати з року в рік це втаємничене дійство, пропонуємо вам пригадати або ж вивчити оригінальні українські щедрівки.

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Ой, сивая зозуленька

Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому - красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому - ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в третьому - дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць - пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце - жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки - його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дивіться відео щедрівки "Ой, сивая зозуленька":

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Дивіться відео щедрівки "Щедрик":

Ой у полі при дорозі