Цікаві та веселі щедрівки для дорослих українською мовою: найкраща підбірка
З наближенням Щедрого вечора або другого Святого вечора дівчата та жінки збираються ввечері на щедрівку. Однак, у деяких регіонах України щедрують також на Старий Новий рік – 13-14 січня. Компанія щедрувальників ходить в гості одне до одного, сусідів, родичів та незаміжніх хлопців. Пропонуємо вам оригінальні щедрівки для дорослих, щоб забезпечити святковий настрій.
Український народ славиться своїми різноманітними колядками та щедрівками для дітей та дорослих і унікальними традиціями. Відтак, аби підтримувати з року в рік це втаємничене дійство, пропонуємо вам пригадати або ж вивчити оригінальні українські щедрівки.
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Ой, сивая зозуленька
Ой сивая та і зозуленька.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому - красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому - ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому - дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць - пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце - жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки - його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дивіться відео щедрівки "Ой, сивая зозуленька":
Щедрик
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Дивіться відео щедрівки "Щедрик":
Ой у полі при дорозі
Ой у полі при дорозі,
Щедрий вечір, добрий вечір!
Там Василько сіно косить,
Щедрий вечір, добрий вечір!
Сіно косить, коню носить:
Щедрий вечір, добрий вечір!
— Ой їж, коню, ой пий, коню,
Щедрий вечір, добрий вечір!
Буде тобі три дорозі:
Щедрий вечір, добрий вечір!
Що першая — до батечка,
Щедрий вечір, добрий вечір!
А другая — до матінки,
Щедрий вечір, добрий вечір!
А третяя — до дівчини.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Дивіться відео щедрівки "Ой у полі при дорозі":
Ой чи є, чи нема пан господар вдома
Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?
Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.
А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.
З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.
З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.
З третього келіха сам господар ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.
Дивіться відео щедрівки "Ой чи є, чи нема пан господар вдома":
Ой гула, гула крутая гора
Ой гула, гула крутая гора
Щедрий вечір!
Ой гула, гула крутая гора
Добрий вечір!
Що й не зродила шовкова трава
Щедрий вечір!
Що й не зродила шовкова трава
Добрий вечір!
А й уродило та й гірке вино
Щедрий вечір!
А й уродило та й гірке вино
Добрий вечір!
Чия то дочка вино стерегла?
Щедрий вечір!
Нам, колядникам, вино принесла.
Добрий вечір!
Вино принесла красна панночка.
Щедрий вечір!
Красна панночка дівка Манічка.
Добрий вечір!
Пан-господарю, гостей зустрічай,
Щедрий вечір!
Гостей зустрічай, столи застеляй.
Добрий вечір!
І у гаразді ти бувай здоров!
Щедрий вечір!
А на другий рік прийдемо ми знов!
Добрий вечір!
Дивіться відео щедрівки "Ой гула, гула крутая гора":