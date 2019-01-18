Щедрий вечір: що не можна робити перед Водохрещем

В ніч з 18 на 19 січня українці відзначають Щедрий вечір, який також називають Другий Святий вечір, або "Голодна кутя".

Освячення води

Вважається, що в ніч з 18 на 19 січня вода стає цілющою. Освячена вода не псується з часом і, як правило, залишається свіжою до наступного Водохреща. У народі це свято також називають Йордан, адже саме таку назву має річка, у котрій Ісус попросив Івана Хрестителя здійснити обряд хрещення. Читайте більше про українські традиції на Водохреща у нашій статті.

Що можна робити у цей день

Українці у цей день вмивалися снігом, бо вважали, що він допоможе позбутися від тяжких недуг. Також прийнято прибирати в будинку, оскільки оселя має бути чистою та прибраною до Водохреща.

А от пройти обряд хрещення 19 січня вважається особливою удачею. Кажуть, тоді людина отримає довге і щасливе життя. У цей вечір прийнято усім прощати та миритись, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє, чистим.

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18 січня – це останній день в році, коли можна колядувати та щедрувати.

Що не можна робити у Щедрий вечір

В народі кажуть, що на Щедрий вечір не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись. Ще в цей день не рекомендують вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.



Розділіть цей вечір із родиною, без сварок та у спокої

Плакати в цей день точно не можна, як і у Новий рік – до наступного свята можна пролити сльози. Ще кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може оскренити воду. Також, згідно народних звичаїв, нас застерігають від сварок, адже Надвечір Хрещення дуже важливе релігійне свято, котре має пройти у молитві.

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