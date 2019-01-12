Щедрий вечір: що не можна робити у це свято

В ніч з 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір. Проте у західних областях щедрий вечір відзначають в ніч з 18 на 19 січня.

Вважається, що святкування походить ще від язичних звичаїв, водночас за християнським календарем - це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланки).

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За українськими традиціями, обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки.

У західних регіонах України, Щедрим (Другим Святим вечором) називають вечір 18 січня перед Водохрещем.



Що не можна робити на Щедрий вечір

У давнину українці вважали, що у цей день не слід вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети, адже це принесе сльози на весь рік.

А ще у Василів вечір не можна нічого давати в борг, інакше весь рік ви будете боржником.

Не можна на Щедрий вечір сваритися

Існує традиція, що в перший день Старого Нового Року до хати першим обов’язково повинен увійти чоловік, саме тому посівати ходять тільки хлопці. А жінки у цей день не ходили в гості.

Також українці вважали, що свято не варто в темному одязі.

Більше про традиції на Щедрий вечір читайте у нашій статті.