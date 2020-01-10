Щедрий вечір, добрий вечір: текст української щедрівки

Одну з найпопулярніших щедрівок "Щедрий вечір, добрий вечір", яку традиційно співають напередодні Старого Нового року та Другого Святого вечора, знають майже усі. Однак для тих, хто забув щедрівку, або ж просто хоче собі нагадати – читайте текст далі.

Традиція колядувати і щедрувати, вітаючи рідних та близьких з народженням Христа, зберігається та передається в народі із покон віку. Щедрівки, як і колядки, величають господаря, господиню та всю їхню родину, щедрівники зичать достатку, багатого врожаю та здоров'я на увесь рік. Щедрують переважно дівчата після заходу сонця і аж до півночі.

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Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір"

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У першому - красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



У другому - ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому - дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Ясен місяць - пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Красне сонце - жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



Дрібні зірки - його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір": слухайте онлайн