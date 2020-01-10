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Щедрий вечір, добрий вечір: текст української щедрівки

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Текст української щедрівки "Щедрий вечір, добрий вечір" / Фото з Twitter

Одну з найпопулярніших щедрівок "Щедрий вечір, добрий вечір", яку традиційно співають напередодні Старого Нового року та Другого Святого вечора, знають майже усі. Однак для тих, хто забув щедрівку, або ж просто хоче собі нагадати – читайте текст далі.

Традиція колядувати і щедрувати, вітаючи рідних та близьких з народженням Христа, зберігається та передається в народі із покон віку. Щедрівки, як і колядки, величають господаря, господиню та всю їхню родину, щедрівники зичать достатку, багатого врожаю та здоров'я на увесь рік. Щедрують переважно дівчата після заходу сонця і аж до півночі.

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Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір"

Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

У першому - красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

У другому - ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я!

А в третьому - дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць - пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце - жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки - його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір": слухайте онлайн

 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: Традиції LifeStyle
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