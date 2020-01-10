Щедрий вечір, добрий вечір: текст української щедрівки
Одну з найпопулярніших щедрівок "Щедрий вечір, добрий вечір", яку традиційно співають напередодні Старого Нового року та Другого Святого вечора, знають майже усі. Однак для тих, хто забув щедрівку, або ж просто хоче собі нагадати – читайте текст далі.
Традиція колядувати і щедрувати, вітаючи рідних та близьких з народженням Христа, зберігається та передається в народі із покон віку. Щедрівки, як і колядки, величають господаря, господиню та всю їхню родину, щедрівники зичать достатку, багатого врожаю та здоров'я на увесь рік. Щедрують переважно дівчата після заходу сонця і аж до півночі.
Читайте також: 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір"
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому - красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому - ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому - дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць - пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце - жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки - його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір": слухайте онлайн