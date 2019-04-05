Щирі емоції та шалений апетит: кумедні фото собак, що намагаються піймати їжу в повітрі

Німецький фотограф Крістіан Вієлер вміє правильно побудувати кадр, фокусуючись лише на одній речі – нездорових почуттях до їжі. Він вихоплює потішні кадри із надзвичайно зосередженими чотирилапими, які докладають чимало зусиль, аби схопити ласощі на льоту.

Фотографує Вієлер не тільки своїх улюбленців, але й на замовлення. Проте задовлення це не таке вже й дешеве – 250 євро за зйомку. Та, можливо, це не надто висока плата за славу. Адже ваші собаки можуть стати знаменитими на весь світ. Наприклад, цьогоріч Вієлер організував свої роботи у фотокнигу та настінний календар, пише Inspired.

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"На цих портретах – неймовірний діапазон емоцій. Собаки виглядають схвильованими, на мордах також є трепет, паніка та нестримне бажання. Вони демонструють ті ж емоції, що й люди. Після 500 зроблених знімків можу стверджувати: такі фото ще більше зближують тварин і людей", – зазначив митець.

Як відбуваються зйомки собак, що намагаються піймати їжу в повітрі: дивіться відео