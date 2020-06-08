Уже зовсім трошки й українці зможуть подорожувати закордон. Туреччина дозволить авіасполучення з Україну з 15 червня. 24 канал зробив підбірку мальовничих місць, які варто відвідати.

Туреччина живе за рахунок туристів, тому пандемія дуже сильно вдарила по бюджету країни. Тому вже з 10 червня країна відновить авіасполучення зі своїми сусідами: Болгарією, Катаром, Грецією та Бахрейном. А вже з 15 червня – українські туристи зможуть відвідати Туреччину, зазначає 24 канал.

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Острів Кекова

Острів Кекова або, як його інакше називають, Каравола, розташований у Середземному морі недалеко від міста Каш. Загальна площа острову 4,5 квадратних кілометрів.

Туристи, зазвичай, приїжджають до нього на один день.



Острів Кекова / Фото: tonkosti.ru

Місто Ефес

Стародавнє місто Ефес розташоване на західному узбережжі Малої Азії. Своєю славою Ефес зобов’язаний місцевому культу східної богині родючості – Артеміді.

Це місто є найбільшим в Східному Середземномор'ї археологічним комплексом, тому зараз це музей під відкритим небом.



Місто Ефес / Фото: awesomeworld.ru

Памуккале

Курорт у Туреччині, який розташований за 250 кілометра від Анталії – Памуккале. Тут діють гарячі джерела, які містять окис кальцію. Вода з термальних джерела збагачена кальцієм настільки, що утворила білі каскади, які скам’яніли, тераси та маленькі басейни.

До Памуккале входять 17 геотермальних джерел з температурою води від 35 до 100 градусів за Цельсієм.



Памуккале / Фото: experience.tripster.ru

Голубина долина

Голубина долина розтягнулася на кілька кілометрів між Герьоме та Ухмісаром. Долина сповнена старовинними церквами з візантійськими фресками.

Голубники або колумбарії Каппадокії почали створюватися в кінці 19 століття і їх можна побачити в кожній долині.



Голубина долина / Фото: margaritka

Озеро Ван

Озеро Ван – це найбільше озеро Туреччини, яке розташоване на Вірменському нагір’ї, а в світі є четвертим за величиною непересихаючим безстічним озером.

Ця природна водойма розташована високо в горах на висоті 1648 метрів над рівнем моря. Утворилось озеро Ван мільйони років тому, в кратері згаслого вулкана.



Озеро Ван у Туреччині / Фото: procol-harum.livejournal.com

Собор Святої Софії в Стамбулі

Собор Святої Софії – одна з найвизначніших і найвеличніших пам’яток візантійської архітектури. Висота собору – 55 метрів.

Собор Святої Софії вважається символом сучасного Стамбулу, і працює як музей.



Собор Святої Софії / Фото: religionpravda.com.ua