4 липня Угорщина дозволила транзит українцям своєю територією у двох пунктах пропуску. З кінця червня на кордоні з Угорщиною відкрилися ще чотири пункти пропуску. Які основні вимови діють щодо транзиту для українців – читайте далі.

Раніше угорська сторона повідомляла, що пропускає через кордон пасажирів без необхідності проходити карантин, втім вже з 15 липня угорська влада запроваджує жорсткіші обмеження на кордонах. Тепер громадян зі списку "червоної зони" в країну не пускатимуть. В цьому списку опинилася Україна, яка досі перебуває у "червоній зоні".

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Від обмежень звільнено транзитних мандрівників, працівників транспортної галузі та ділових людей, які їдуть у відрядження, хоча їхній стан здоров'я також будуть перевіряти.

Відпочивальникам, які мандрують у Хорватію транзитом через Угорщину треба звернути увагу на важливу деталь. Відтепер українці, які вирішили відправитися на відпочинок до Хорватії, повинні зробити обов’язковий тест на COVID-19 або пройти 14-денну самоізоляцію. Нові правила для українців почали діяти з 11 липня.

При перетині кордону Хорватії має пройти не більше 48-ми годин від моменту забору. Тому його потрібно зробити перед автотранзитом через Угорщину, йдеться на сторінці Христини Шкули у фейсбуці, засновниці туристичної агенції Best Travels.

Ті, хто їдуть в Хорватію на автомобілі, відповідний тест на коронавірус можуть зробити в Ужгороді.

Громадяни України можуть в’їжджати на територію Угорщини з метою транзиту за умови, якщо:

При в’їзді на територію Угорщини громадяни документально підтверджують свій транзит до третьої країни. Для в’їзду в країну достатньо показати видрукуване бронювання номера у будь-якому офіційному готелі або гостьовому будинку на території Хорватії;

Особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Шенгенським кодексом про кордони;

Надати згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

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При в’їзді на територію Угорщини працівникам прикордонної служби треба показати такі документи на кордоні:

– біометричний паспорт (або візу);

– медичну страховку, яка діє на території Європи;

– фінансове забезпечення (готівка, банківська виписка тощо);

– документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення (бронювання готелю).

– страхування авто (зелена карта).

Умови транзиту в Угорщині для українців

Для транзиту з України відкритий пункт пропуску Чоп-Захонь та ПП Лужанка в Берегово.

При транзиті не дозволяється покидати призначені для нього дороги. Заправка авто та паркування має бути лише в чітко зазначених місцях.

Відхилення від маршруту, чи зупинка на інших місцях відпочинку і заправках карається штрафом від 100 євро. Дотримання правил контролює поліція та збройні сили Угорщини.

Маршрут транзиту через Угорщину: карта

Зверніть увагу, в Угорщині швидкісні автомагістралі платні. Про початок платної дороги заздалегідь водія інформують спеціальні таблички. Вартість проїзду легкового автомобіля в Угорщині на місяць становить приблизно 18 євро.

Придбати спеціальну віньєтку можна онлайн або на АЗС чи в угорських магазинах. Щоб купити віньєтку, треба пред’явити документи на автомобіль та гроші (форинти). Також її можна придбати онлайн за посиланням.

Черги на українських кордонах можна відстежувати на офіційних онлайн-сервісах України та Угорщини:

– Час очікування в пунктах пропуску – дивіться за посиланням.

– Вебкамери на КПП – дивіться за посиланням.

– Мапа завантаженості КПП на кордонах України – дивіться за посиланням.

На угорських автобанах ви можете знайти зручні місця для відпочинку. Вони розміщені кожні 20-30 км, а також є біля кожної заправки. Перед ними, спочатку на відстані 1 км, потім 500 м стоїть відповідний знак.



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