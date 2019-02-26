Що буде з грошима за відправлені смс під час Нацвідбору на Євробачення: коментар СТБ

В Україні пройшов Національний відбір на пісенний конкурс Євробачення-2019, який запам'ятався численними скандалами. Один з них пов'язаний зі співачкою MARUV, яка перемогла у фіналі, однак не підписала договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ) і не поїде представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі.

Телеканал СТБ опублікував офіційний коментар стосовно відбору на Євробачення-2019, у якому прокоментував відбір на конкурс, а також пояснив, що станеться з грошима за відправлені смс під час Нацвідбору.

Читайте також: Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення-2019

Співачка MARUV перемогла у конкурсі, завдяки численним шанувальникам, які голосували за неї під час прямого ефіру. Глядачі могли відправити свій голос на підтримку одного з артистів двома способами: смс на номер 7766, або за допомогою мобільного додатка "Teleportal".

Так, одне повідомлення на номер коштувало загалом 0,94 грн, а для оператора "ТриМоб" – 0,25 грн. Додамо, що зареєстрованим користувачам мобільного додатка "Teleportal" плата не стягувалася.

У прямому ефірі перед оголошенням результатів фіналу Сергій Притула повідомив, що понад 167 500 унікальних користувачів проголосували за шістку фіналістів. Якщо припустити, що ці глядачі голосували платними смс за 0,97 вийде сума понад 167 тисяч гривень – це лише за фінал, який пройшов 23 лютого (раніше – 9 і 16 лютого – шанувальники артистів також голосували на двох півфіналах Нацвідбору).

Телеканал СТБ заявив, що готовий підрахувати кошти, витрачені у фіналі глядачами на смс-голосування та направити їх на благодійність.



Як глядачі могли голосувати за улюбленців на Нацвідборі на Євробачення / Скріншот



Як глядачі могли голосувати за улюбленців на Нацвідборі на Євробачення / Скріншот