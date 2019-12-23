Що чекає Україну в 2020 році: передбачення від екстрасенсів і астрологів

Експерти вважають, що 2020 рік стане для України активним і результативним. Зірки та планети пророкують трансформаційні процеси. Які ж зміни очікують на українців у 2020 році – читайте у нашому матеріалі.

Що чекає на Україну в 2020 році: передбачення екстрасенсів

Ванга

Болгарська віщунка говорила про події 2020 року. Вона передбачала зміни думок українців про брехню та війну. Що стосується майбутнього України в політичному руслі, то у 2020 році відносини між Росією і Україною будуть стабільними і міцними. Кровопролиття бути не повинно. Також відбудуться зміцнення міжнародних зв'язків.

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Ванга казала про те, що український народ захоче змін не тільки у політичному житті, а й в культурному. Музичний напрям і живопис стануть прикладом для інших країн. Кіно, література залучать іноземних представників. Діячі мистецтва будуть намагатися вийти на новий рівень, а міжнародна арена вже чекає талановитих людей.



Що чекає Україну у 2020 році / Фото: DRONARIUM

Віра Ліон

Про те, що українцям набриднуть злидні говорить і Віра Ліон. Вона переконана, що до жителів має прийти прозріння.

Коли українці втратять внутрішнє зло, тоді настане мир,

– Віра Ліон.

Саме люди вибирають майбутнє країни, але негатив всередині – руйнує все на шляху.

Хаял Алекперов

Учасник битви екстрасенсів, який підкорив серця глядачів, дав серйозні пророцтва і передбачення, яким буде 2020 рік для України.

Хаял Алексперов завдяки надздібностям вважає, що на українців чекає загострення на політичному Олімпі. Конфлікти південного сходу набриднуть іншим країнам, і українці залишаться зі своїми проблемами. Також він додав, що страшні таємниці випливуть назовні. Політики, бізнесмени, які зловживають владою, за його думкою, мають бути заарештовані та покаранні судом.

А карпатські екстрасенси прогнозують розквіт держави у 2020 році. Вони припускають, що Україна нарешті підніметься з колін. Карпатська цілителька Магдалена впевнена, що в наступному році в Україні покращиться економічна і соціальна сфери.

Гороскоп України на 2020 рік

Протягом року в Україні підніматимуться фінансові питання. Положення Урана в шостому Будинку Солярної карти пророкує зміни у виконавчих органах країни. На українців очікують реформи в органах місцевого самоврядування, адміністрації і так далі. Реформи не будуть такі глобальними, як дехто чекає, але – вони будуть.

Фінансові перспективи в Україні є, кажуть астрологи. Матеріальну допомогу готові надати дружні країни. Але можливе нераціональне використання коштів і великі витрати.



Астрологи про майбутнє України 2020 / Фото: ТСН

У 2020 році Україні загрожують серйозні труднощі в угодах і домовленостях із іноземними партнерами. Можливі розбіжності зі США та Європою, немає єдиної узгодженої стратегії.

У різних методах прогностики спостерігаються гармонійні аспекти, тому можна сказати, що 2020 рік для України виглядає непоганим. На загальному тлі виділяється планета Марс, вона пророкує період активної роботи і перетворення країни. Процеси йдуть динамічно, вірогідні реформи, зміна виконавчих органів, є рух – це для України є важливим фактором. У 2020 році за короткий термін може бути багато виконаної роботи, найбільш активний період: березень – липень 2020 року.

Астролог Людмила Халанська: які зміни відбудуться в країні в рік Білого Сталевого Щура?

Українська астролог Людмила Халанська зробила прогноз для України на 2020 рік. За її словами, наступний рік буде більш сприятливим. Також вона назвала важливі дати, на які варто звернути увагу.

Найбільш значущим у 2020 році буде з’єднання Юпітера і Плутона в Козерозі. Обидві ці планети складуть кілька точних з’єднань один із одним протягом року. Таке розташування планет тягне за собою істотні політичні і соціальні зміни. Це можуть бути не безболісні, але необхідні для подальшого розвитку країни зміни.

У своєму прогнозі майбутнього України астролог зазначила, що країну очікують значущі події і 2020 рік буде дуже важливим.

З самого початку року до середини весни і потім ще раз в кінці року країну чекають гарантовані сприятливі зрушення після тривалого періоду бездіяльності.



Що чекає на Україну у 2020 році / Фото: kp.ua

У січні і лютому з'явиться можливість відрегулювати, регламентувати, офіційно узаконити важливі для держави положення і норми.

Також в 2020 році взаємодія планет сприятиме подальшому формуванню ідеології, правильних, потрібних, корисних для життя держави ідей і уявлень.