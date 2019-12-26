Що читати: найкращі книги 2019 року за версією українського ПЕН-клуба

Представники міжнародної неурядової організації ПЕН-клуб опублікували список найкращих книг різних жанрів, які вважаються must-read – обов'язковими для прочитання.

Список найкращих книг було опубліковано на офіційному сайті українського ПЕН-клубу. Представники діляться переліком, щоб пригадати головні цьогорічні книжкові відкриття і знайти ті видання, які можливо залишилися без уваги читачів.

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"У нашому списку – книжки, які нас надихали, змінювали і наповнювали. Книжки, які стали подіями і оприявили важливі тенденції. Книжки, які з’явилися завдяки українським письменникам, перекладачам, ілюстраторам, дизайнерам, редакторам і видавцям. І це чудова нагода подякувати їм за цей насичений книжковий рік!" – йдеться на сайті ПЕН-клубу.

Найкращі книги 2019 року за версією ПЕН

Художня література

Українська проза

1. Астапенко Ігор. Чаполоч (Видавництво Анетти Антоненко).

2. Брест Мартин. Пехота 3. Терриконы (ДІПА).

3. Горіха Зерня Тамара. Доця (Білка).

4. Гримич Марина. Клавка (Нора-Друк).

5. Дністровий Анатолій. Б-52 (Видавничий центр "Академія").

6. Карпа Ірена. Добрі новини з Аральського моря (#книголав).

7. Коломійчук Богдан. Готель "Велика Пруссія" (Видавництво Старого Лева).

8. Кононенко Євгенія. Празька химера (Видавництво Анетти Антоненко).

9. Криштопа Олег. Братство (Вавилонська бібліотека).

10. Лабіринт із криги та вогню: антологія актуальної драми. Революція Гідності й гібридна війна (Смолоскип).

11. Луцишина Оксана. Іван і Феба (Видавництво Старого Лева).

12. Махно Василь. Вічний календар (Видавництво Старого Лева).

13. Найден Александр. Картотека: повести, рассказы, пьеса (Стилос).

14. Павлюк Ілларіон. Танець недоумка (Видавництво Старого Лева).

15. Рафєєнко Володимир. Мондеґрін. Пісні про смерть і любов (Meridian Czernowitz).

16. Роздобудько Ірен. Портрети невідомих (Видавничий центр "Академія").

17. Сенік Євгенія. Будинок із сірників, узятих із різних коробок (Видавництво 21).

18. Сенцов Олег. Жизня (Видавництво Старого Лева).

19. Чапай Артем. Дивні Люди (Видавництво 21).

20. Чех Артем. Район "Д" (Meridian Czernowitz).

21. Шиян Гаська. За спиною (Фабула).

22. Хвильовий Микола. Повне зібрання творів у 5 томах (Смолоскип).

Українська поезія

1. Бородин Максим. Кто не спрятался (Герда).

2. Воробйов Микола. Намальовані двері. Проникнення (Український письменник).

3. Голобородько Василь. Яблуко добрих вістей (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).

4. Калитко Катерина. Ніхто нас тут не знає, і ми нікого (Видавництво 21).

5. Карабович Тадей. Лугини (Піраміда).

6. Ківа Ія. Перша сторінка зими (Дух і Літера).

7. Лаюк Мирослав. Троянда (Видавництво Старого Лева).

8. Позаяк, Недоступ, Либонь. Пропала грамота (Люта Справа).

9. Поляк Богуслав. Тирлище (Смолоскип).

10. Савка Мар’яна. Оптика Бога (Видавництво Старого Лева).

11. Федюк Тарас. Цеглина (Навчальна книга – Богдан).

12. Шкурган Василь. Діправді (Легенда).

13. Херсонський Борис. Вклонитися дереву (Видавництво Старого Лева).

Зарубіжна літератра

1. Арундаті Рой. Міністерство граничного щастя / Переклад Андрія Маслюха (Видавництво Старого Лева).

2. Віан Борис. Шумовиння днів / Переклад Петра Таращука (Вавилонська Бібліотека).

3. Герберт Збіґнєв. Пан Cogito / Переклад Валерія Бутевича (Крок).

4. Герберт Збіґнєв. Поезії / Переклад Віктора Дмитрука (Каменяр).

5. Джвандзи / Переклад Вон Гака (Сафран).

6. Дукай Яцек. Крига / Переклад Андрія Павлишина (Астролябія).

7. Їротка Зденєк. Сатурнін / Переклад Ірини Забіяки (Комора).

8. Йонеско Ежен. Антологія театру / Переклад Марії Абрамової (Дух і Літера).

9. Капусцінський Ришард. Гебан / Переклад Олеся Герасима (Видавництво 21).

10. Лесьмян Болеслав. Ангели / Переклад Маріанни Кіяновської (Дух і Літера).

11. Ліндґрен Ґустав Торґні. Пьольса / Переклад Наталі Іваничук (Видавництво Анетти Антоненко).

12. Петрович Горан. Атлас, описаний небом / Переклад Алли Татаренко (Комора).

13. Соґьон Хван. Парідеґі / Переклад Андрія Рижкова (Комубук).

14. Токарчук Ольга. Книги Якова / Переклад Остапа Сливинського ( Темпора).

15. Фірдоусі Абулькасим. Шах-наме. Книга 3 / Переклад Миколи Ільницького (Навчальна книга – Богдан).

16. Хілле Павел. Повісті холодного моря / Переклад Віктора Дмитрука (Видавництво 21).

17. Целан Пауль. Арія снігу / Переклад Петра Рихла (Видавництво 21).

18. Чосер Джеффрі. Кентерберійські оповідання / Переклад Максима Стріхи (Астролябія).

Нон-фікшн

1. Вронська Тамара. Повторники. Приречені бранці ГУЛАГу (1948-1953) (Темпора).

2. Енаф Марсель. Ціна істини: дар, гроші, філософія (Дух і Літера).

3. Кіпіані Вахтанґ. Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР (Vivat).

4. Крістіан Девід. Велика історія всього / Переклад Ірини Ємельянової (Наш формат).

5. Пінкер Стівен. Пpocвiтництвo cьoгoднi. Apгумeнти нa кopиcть poзуму, нaуки тa пpoгpecу / Переклад Олени Любенко (Наш формат).

6. Плохій Сергій. Остання імперія (Клуб Сімейного Дозвілля).

7. Скарби українських говорів: тексти про борщ (Інститут українознавства ім.Крип’якевича НАН).

8. Стяжкіна Олена. Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років (Дух і Літера).

Есеїстика

1. Боецій. Розрада від філософії / Переклад Андрія Содомори (Апріорі).

2. Герасим’юк Ольга. Я повернулася. Люблю (Видавництво Старого Лева).

3. Клочко Діана. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні (ArtHuss).

4. Кононенко Євгенія. Слово свого роду (Видавництво Анетти Антоненко).

5. Ледерак Джон Пол. Розбудова миру (Дух і Літера).

6. Махно Василь. Околиці та пограниччя (Yakaboo Publishing).

7. Мідянка Петро. Стовп у центрі Європи (Laurus).

8. Панченко Володимир. Сонячний годинник (Темпора).

9. Пастух Тарас. Мости Олега Лишеги (Піраміда).

10. Поліщук Ярослав. Фронтирна ідентичність: Одеса ХХ століття (Дух і Літера).

11.Прохасько Тарас. Так, але… (Meridian Czernowitz).

12. Славінська Ірина. Мої запасні життя (Видавництво Старого Лева).

13. Титаренко Марія. Комунікація від нуля. Есеї для Мані (Видавництво Старого Лева).

14. Ушкалов Леонід. Моя Шевченківська енциклопедія: Із досвіду самопізнання (Дух і Літера).

Біографії / мемуари / інтерв'ю / епістолярії

1. Джадт Тоні, Снайдер Тімоті. Роздуми про ХХ століття / Переклад Павла Грицака (Човен).

2. Жолдак Богдан. Під зіркою Лукаша (Дух і Літера).

3. Лисяк-Рудницький Іван. Щоденники (Дух і Літера).

4. Морґенштерн Сома. В інші часи. Юні літа у Східній Галичині / Переклад Галини Петросаняк (Видавництво 21).

5. Петрова Ольга. Мистецький Київ 1990-х: Реконструкція (Publish Pro).

6. Полум’я відігріє пам’ять… Спогади про Олега Лишегу / Упорядник Тарас Пастух (Піраміда).

7. Сверстюк Євген – Валерія Андрієвська. Листування у 3 томах (Дух і Дітера).

8. Стус Василь. Листи до сина (Ранок).

9. Таран Людмила. Яблуня (Видавництво Старого Лева).

10. Ушкалов Леонід. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов (Дух і Літера).

Подоржні нариси/репортажі

1.Криштопа Олег. Останні українці Польщі (Discursus).

2. Лисянський Юрій. Навколосвітня подорож на шлюпі "Нева" (1803-1806) (Темпора).

3. Любка Андрій. У пошуках варварів (Meridian Czernowitz).

4. Ославська Світлана. Півмісяць, хрест і павич. Подорожі до Месопотамії (Човен).

5. Рот Йозеф. Міста і люди / Переклад Олесі Яремчук та Христини Назаркевич (Видавництво 21).

6. Яґельський Войцех. Усі війни Лари / Переклад Олени Шеремет (Човен).

Видання для дітей та підлітків

Українська художня література

1. Арєнєв Володимир. Сапієнси (Ранок).

2. Була Оксана. День народження ялинки (Видавництво Старого Лева).

3. Вздульська Валентина. Я – Каліманджаро (Крокус).

4. Воронина Леся. Таємне товариство блазнів, або Балансування на краю прірви (Знання).

5. Кирпа Галина. Дивний лис і дивний ліс (Крокус).

6. Купріян Ольга. Мамонт (Ранок).

7. Лущевська Оксана. Залізний вовк (Видавництво Старого Лева).

8. Міхаліцина Катерина, Дмухавка та інші пухнасті вірші (Видавництво Старого Лева).

9. Нікітінський Юрій. Вовчик, який осідлав бомбу (Час майстрів).

10. Нова радість стала. Улюблені українські колядки та щедрівки (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).

11. Фалькович Григорій. Комашка писала нікому (Vivat).

12. Фонтан казок. Сучасні українські казки / Упорядник Іван Андрусяк (Фонтан Казок).

Зарубіжна художня література

1. Андерсон Лена. Ліннея в саду художника / Переклад Галини Кирпи (Крокус).

2. Доннер Керол. Магічна книга анатомії / Переклад Володимира Чернишенка (Читаріум).

3. Кейєр Гюс. Книга всіх речей / Переклад Ярослава Довгополого (Урбіно).

4. Лагеркранц Рус, Еріксон Ева. Яка ж я була щаслива / Переклад Галини Кирпи (Крокус).

5. Лагеркранц Рус, Еріксон Ева. Даня та її клопоти / Переклад Галини Кирпи (Крокус).

6. Пеннек Даніель. Той ще песик / Переклад Асі Васинської (Час майстрів).

7. Пенніпакер Сара. Пакс / Переклад Олекси Негребецького (Рідна мова).

8. Тен Шон. Прибуття / Переклад Лілії Омеляненко (Видавництво).

9. Шамблен Жоріс, Нейре Орелі. Щоденники Вишеньки. Таємнича книга / Переклад Дениса Тимошенка (Nasha idea).

Нон-фікшн

1. Кочубей Саша, Мердюк Маша, Вздульська Валя, Міхаліцина Катерина, Лущевська Оксана. Серія "Цікава Україна" (Крокус).

2. Ткачук Галина. Книжка про сміття (Видавництво Старого Лева).

3. Ушкалов Леонід. Сковорода від А до Я (Видавницво Старого Лева).

4. Шпіґельман Арт. Маус. Сповідь уцілілого / Переклад Ярослави Стріхи (Видавництво).

Мистецькі видання

1. Ангели (Артбук).

2. Арсенян Мария. Храмовая архитектура армян на территории Украины (Дух і Літера).

3. Архипенко в західноукраїнському мистецькому дискурсі / Упорядник Василь Габор (Піраміда).

4. Бетчен Джефрі. Вогонь бажання: зародження фотографії / Переклад Ярослави Стріхи (Родовід).

5. Будніков Володимир. Напис (ArtHuss).

6. Вайсберг Матвій. Живопис (Аукціонний дім "Дукат").

7. Голосій Олег. Живопис нон-стоп (Мистецький Арсенал).

8. Косів Василь. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років (Родовід).

9. Титаренко Володимир. Подільські килими (Родовід).

10. Ukraїner. Ukrainian Insider (Видавництво Старого Лева).

Гуманітаристика

1.Марина Юр. Метамодель українського живопису. Твори (Вінниця).

2. Скіра Юрій. Покликані: Монахи Студійського Уставу та Голокост (Дух і Літера).

3. Тішнер Юзеф. Філософія драми / Переклад Тетяни Павлінчук (Дух і Літера).

4. Ткаченко Кирило, Праві двері зліва. Німецька радикальна лівиця і революція та війна в Україні 2013-2018 роки (Критика).

5. Ушкалов Леонід. Література і філософія: Доба українського бароко (Видавець Олександр Савчук).

6. Федорук Олесь. Роман Куліша "Чорна рада": Історія тексту (Критика).

7. Фромм Еріх. Втеча від свободи / Переклад Максима Яковлєва (Клуб Сімейного Дозвілля).

8. Шкандрій Мирослав. Євреї в українській літературі: Зображення та ідентичність (Дух і Літера).