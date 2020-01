Що дивитися у 2020 році: 10 серіалів від Netflix, які готуються до прем'єри

Європа відсвяткувала різдвяні свята, а увесь світ гучно зустрів Новий рік. Тож, канікули у світового кінематографа теж завершилися і кінотворці з новими силами приступили до роботи. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас список прем'єр, які варто очікувати від стрімінгового сервісу Netflix.

1. "Статеве виховання" (Sex Education) (2 сезон)

2. "Рагнарек" (Ragnarok)

3. "Привиди" (Ghost Stories)

4. Next in Fashion



Кадр зі зйомок шоу Next in Fashion / Fansided

5. "Всім хлопцям, яких я любила раніше 2" (To All the Boys I've Loved Before 2)

6. Rebecca

7. "Російська лялька" ("Матрьошка" або Russian Doll) (2 сезон)

8. "Едді" (The Eddy)

9. "Проклята" (Cursed)