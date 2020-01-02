Що дивитися у 2020 році: 10 серіалів від Netflix, які готуються до прем'єри

Європа відсвяткувала різдвяні свята, а увесь світ гучно зустрів Новий рік. Тож, канікули у світового кінематографа теж завершилися і кінотворці з новими силами приступили до роботи. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас список прем'єр, які варто очікувати від стрімінгового сервісу Netflix.

Стрімінговий сервіс Netlix не припиняє тішити своїх шанувальників гучними прем'єрами. У списку серіалів, які готуються до дебюту у 2020 році, є продовження вже популярних, а також нові проєкти. Що слід чекати від компанії Netflix у новому році – читайте далі. До речі, тут 5 серіалів від Netflix, які вийшли у 2019 році: цікава добірка для вечірнього перегляду 1. "Статеве виховання" (Sex Education) (2 сезон) 2. "Рагнарек" (Ragnarok) 3. "Привиди" (Ghost Stories) 4. Next in Fashion

Кадр зі зйомок шоу Next in Fashion / Fansided 5. "Всім хлопцям, яких я любила раніше 2" (To All the Boys I've Loved Before 2) 6. Rebecca 7. "Російська лялька" ("Матрьошка" або Russian Doll) (2 сезон) 8. "Едді" (The Eddy) 9. "Проклята" (Cursed) 10. Selena:The Series