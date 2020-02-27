Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів

Що дивляться українці на Netflix / Фото з відкритих джерел

Днями популярна американська компанія Netflix додала нову функцію на своєму сайті. Тепер передплатники сервісу можуть переглянути, що найбільше шукають його користувачі протягом дня. До вашої уваги перелік найпопулярніших запитів українців.