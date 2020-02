Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів

Днями популярна американська компанія Netflix додала нову функцію на своєму сайті. Тепер передплатники сервісу можуть переглянути, що найбільше шукають його користувачі протягом дня. До вашої уваги перелік найпопулярніших запитів українців.

Нову функцію від Netflix досить позитивно прийняли у Мексиці та Великобританії під час тестувального періоду, тому представниками сервісу було вирішено розповсюдити її на інші країни.

Тут більше: Netflix додав нову функцію: тепер на сайті видно найпопулярніші щоденні проєкти

Напередодні, 26 лютого, рейтинг найпопулярніших проєктів сервісу Netflix серед українців виглядав таким чином:

1. "Останнє, чого він хотів" (The Last Thing He Wanted)

2. "Ключі Локів" (Locke & Key)

3. "Статеве виховання" (Sex Education)

4. "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)

5. "Відьмак" (The Witcher)

6. "Друзі" (Friends)

7. "Нарко: Мексика" (ісп. Narcos: Mexico)

8. "Ти" (You)

9. "Любов сліпа" (Love is blind)

10. "Як обікрасти хмарочос" (Tower Heist)