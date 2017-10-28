Що купувати на розпродажах: поради Андре Тана

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Що купувати на розпродажах
Що купувати на розпродажах / unsplash.com

Розпродажі – чудова можливість оновити гардероб і не "влетіти в копієчку". Однак, на які речі вигідно звертати увагу, щоб потім не розчаруватися шопінгом.

Український дизайнер Андре Тан рекомендує звернути увагу, насамперед, на базовий одяг, адже він є у будь-якій колекції і ніколи не втрачає актуальності. Про це він розповів в онлайн-конференції виданню "КП в Україні".

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"Базові речі – це в основному верх, тому що ідеальне співвідношення 1 до 3, тобто у вас повинен бути один низ і три верхи. Я раджу на 60-70% розпродажах завжди купувати кашемірові светри і гольфи, тому що вони полежать буквально півроку, але в сезон осінь-зима будуть продаватися за скажені гроші", – наголосив дизайнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lee Litumbe (@spiritedpursuit)

Другою вдалою інвестицією в гардероб є біла блуза.

Я завжди рекомендую купувати білі блузи і сорочки на розпродажі. Річ в тому, що такі речі завжди шиють з попліну і бавовни, і після 15-20 прань вони жовтіють. Тому краще купувати на розпродажі кілька недорогих блуз і сорочок, ніж носити одну круту за скажені гроші,
– пояснив Андре Тан.

Також український дизайнер порекомендував придбати джинси, а саме звернути увагу на моделі скінні або кльош від стегна.

"Кльош немає бути від коліна, а від стегна. Тому що стиль 70-х, широкий манжет внизу, і завдяки цьому стегна будь-якої жінки здаються набагато стрункішими. А українські жінки славляться хорошою філейною частиною", – додав він.

Наступним предметом гардеробу, на який варто звернути увагу під час "сейлів" – пальто, яке може прослужити мінімум 5 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Erika Boldrin (@erika_boldrin)

"Також я ще радив би купити чорні штани або чорний костюм. Я ненавиджу жінок, які говорять, мовляв, мені не потрібен такий костюм, тому що в ньому нікуди ходити. Буде костюм – буде і привід", – зазначив Андре Тан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marta Cygan (@lifeofboheme)

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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