Що обов'язково має бути в гардеробі кожної жінки: поради стиліста Кейт Міддлтон

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Знаменита британська стилістка, яка працювала з герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон, Вірджинія Чедвік Хілі розповіла про свої fashion-секрети з чого має складатися базовий гардероб.

Вірджинія Чедвік Хілі виступила на public talk у київському ЦУМі у п'ятницю, 8 листопада, пише українське видання Vogue.

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"Виражайтеся стисло, але ефективно", – заявила Вірджинія, розповідаючи про те, щоб позбавити себе від непотрібних покупок і мати правильний гардероб, варто регулярно робити ревізію. 

На думку стилістки Кейт Міддлтон, яка 12 років працювала у британському Vogue, основу капсульного базового гардероба повинні складати: декілька пар вільних штанів та різних жакетів, класичний тренч, картате пальто або у бежевому кольорі, та сукні-міді з цікавим принтом і монохромні блузи.

 

Також стилістка розкрила те, що знаменитості мають обов'язково мати у гардеробі пару комфортного взуття і сукню, яка виглядатиме розкішно без ювелірних прикрас. 

Вірджинія зазначила, що у сезоні осінь-зима 2019/2020 особливу актуальність мають всі види клітинки, зокрема візерунок "гусяча лапка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

Крім того, британка рекомендує придивитися до такого аксесуару, як шовкова хустка, яку можна пов'язати на шию, голову, зап'ястя, сумку або пояс і відразу освіжити look.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Поради
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