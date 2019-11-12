Що обов'язково має бути в гардеробі кожної жінки: поради стиліста Кейт Міддлтон

Знаменита британська стилістка, яка працювала з герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон, Вірджинія Чедвік Хілі розповіла про свої fashion-секрети з чого має складатися базовий гардероб.

Вірджинія Чедвік Хілі виступила на public talk у київському ЦУМі у п'ятницю, 8 листопада, пише українське видання Vogue.

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"Виражайтеся стисло, але ефективно", – заявила Вірджинія, розповідаючи про те, щоб позбавити себе від непотрібних покупок і мати правильний гардероб, варто регулярно робити ревізію.

На думку стилістки Кейт Міддлтон, яка 12 років працювала у британському Vogue, основу капсульного базового гардероба повинні складати: декілька пар вільних штанів та різних жакетів, класичний тренч, картате пальто або у бежевому кольорі, та сукні-міді з цікавим принтом і монохромні блузи.

Також стилістка розкрила те, що знаменитості мають обов'язково мати у гардеробі пару комфортного взуття і сукню, яка виглядатиме розкішно без ювелірних прикрас.

Вірджинія зазначила, що у сезоні осінь-зима 2019/2020 особливу актуальність мають всі види клітинки, зокрема візерунок "гусяча лапка".

Крім того, британка рекомендує придивитися до такого аксесуару, як шовкова хустка, яку можна пов'язати на шию, голову, зап'ястя, сумку або пояс і відразу освіжити look.