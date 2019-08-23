Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах

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Як поєднати блакитний та жовтий: ідеї у фото
Як поєднати блакитний та жовтий: ідеї у фото / Фото – Рinterest, колаж – LifeStyle 24

Якщо ви досі у роздумах, що одягнути до Дня прапора України та Дня Незалежності – перегляньте добірку стильних street-style образів.

Контрастне поєднання блакитного та жовтого до вподоби модницям з усього світу. Акцент можна зробити на верхньому одязі чи на взутті.

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До слова, жовтий і синій кольори стали наймоднішими у сезоні весна-літо 2019, тому варто очікувати, що зацікавлення до нього не зникне і в прийдешньому сезоні осінь-зима 2019-2020.

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Що одягнути на День Незалежності

Всі фото: Рinterest

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Теги: LifeStyle День Незалежності Новини LifeStyle Поради Мода Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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