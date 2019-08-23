Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
Якщо ви досі у роздумах, що одягнути до Дня прапора України та Дня Незалежності – перегляньте добірку стильних street-style образів.
Контрастне поєднання блакитного та жовтого до вподоби модницям з усього світу. Акцент можна зробити на верхньому одязі чи на взутті.
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До слова, жовтий і синій кольори стали наймоднішими у сезоні весна-літо 2019, тому варто очікувати, що зацікавлення до нього не зникне і в прийдешньому сезоні осінь-зима 2019-2020.
Всі фото: Рinterest
Джерело: LifeStyle 24
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