Що одягнути на фестиваль: ідеї трендових образів

Час розкішних музичних фестивалів та вечірок "open-air" стартував, а, отже, варто звернути увагу не лише на купівлю квитків та їжі, а й на підбір ваших зіркових образів.

Якщо ви слідкуєте за модою і не хочете залишитись поза увагою фотокамер фестивальних фотографів, рекомендуємо завчасно підготувати собі декілька комплектів яскравих та зручних речей.

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Пам’ятайте, що у фестивальному одязі ви повинні бути в змозі танцювати весь день/ніч безперервно. Також ваш одяг має бути не лише має бути святковим, а й зручним. Будьте готові, що музична подія, на яку ви чекаєте, може відбуватись як на траві та піску, так і не гравію чи бетоні.

Ще перед від’їздом на ваш омріяний фестиваль дізнайтесь, яка історія цієї події, чому він має таку назву та чому його організовують в конкретному місці. Саме так ви зможете зорієнтуватись, який одяг найкраще для цього підійде та яка тематика буде виграшною у ваших деталях образу.



Фестивальна мода

Головними трендами цього року у фестивальній моді є яскраві кольори, укорочені топи і стрічки у волоссі. Не забувайте і про головний убір на випадок палаючих сонячних днів.

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На прикладі фестивалю Coachella 2019, який щороку проводиться в пустелі біля Лос-Анджелеса, США, пропонуємо взяти декілька ідей та створити власні неповторні образи.



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019



Coachella 2019