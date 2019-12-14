Що одягнути на новорічну вечірку: приклад Тіни Кунакі

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Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Модель і дружина Венсана Касселя, 22-річна Тіна Кунакі, яка у квітні 2019 року народила дочку Амазоні, приголомшила мережу спокусливим образом.

Тіна Кунакі завітала на благодійний вечір AEM Association Children of the World for Rwanda Aln у Парижі разом зі своїм братом Закарі. Нові знімки свого образу модель опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Для заходу модель одягнула блискуче блакитне плаття довжини міді на одне плече, яке відмінно підкреслило струнку фігуру дружини французького актора. Свій образ Тіна доповнила білими босоніжками зі стразами. Такий "аутфіт" може бути ідеальним для святкування Нового року. 

Стилісти зробили Тіні елегантну укладку волосся і завершили look дорогоцінними прикрасами.

Протягом перших годин після публікації серія знімків зібрала близько 83 тисячі вподобань та сотні компліментів у коментарях від шанувальників і зіркових друзів.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harold James (@harold_james)

 

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Тіна Кунакі Мода
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