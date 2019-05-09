Що одягнути на побачення: образ з червоною сукнею в стилі Холлі Беррі

Голлівудська акторка Холлі Беррі, яка у 52 роки може похизуватись ідеальною стрункою фігурою, продемонструвала стильний образ у Нью-Йорку.

Так, Холлі Беррі почала часто брати участь у ток-шоу в рамках промокампанії нового фільму "Джон Вік 3", де вона зіграла роль холоднокровної вбивці Софії.

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Для виходу акторка підготувала яскравий образ, який виглядає просто і звабливо водночас. Зірка одягнула червону об'ємну міні-сукню від бренду Antonio Berardi. Холлі завершила look золотими босоніжками на високих підборах.

Також знаменитість зробила легку укладку та денний макіяж. Додамо, що такий образ є актуальним та звабливим поза часом.



Холлі Беррі / Getty Images



Холлі Беррі / Getty Images



Холлі Беррі / Getty Images

Хто така Холлі Беррі?Це популярна американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Холлі Беррі зіграла у відомих фільмах, зокрема, в "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".