Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей

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10 ідей, як гарно виглядати на прогулянці
10 ідей, як гарно виглядати на прогулянці / Фото з відкритих джерел

Кожна з нас любить проводити перед дзеркалом безліч часу, аби обрати той чи інший образ, який буде підкреслювати нашу фігуру. Відомо, що вбрання транслює нашу особистість і настрій, тож, аби не зіпсувати його перед прогулянкою з друзями, ми обрали 10 найкращих ідей. Обирайте, який лук вам пасуватиме найбільше.

Перш за все пам'ятайте, що найважливіший тренд – це комфорт. Тож вибір образу залежить від того, яку прогулянку ви запланувати. Цього сезону в моді вільний силует. Оверсайз-светрики чи блузи у вікторіанському стилі з воланами – ідеальний варіант для кавування з подругами.

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Красиво виглядатимуть вільні штани чи джинси прямого крою або розширені донизу. Щодо кольорів, то обирайте відтінки коричневого чи темно-молочного кольору. Шоколадний, насичений смарагдовий та бургунді – це класичні відтінки осені.

10 цікавих образів для прогулянки на вихідні 


Перший образ


Другий образ


Третій образ


Четвертий образ


П'ятий образ


Шостий образ


Сьомий образ


Восьмий образ


Дев'ятий образ


Десятий образ

Усі фото: Pinterest

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: LifeStyle 24
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