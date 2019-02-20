Що означає портрет Меган Маркл у вигляді королеви і який прихований сенс є у відео Бейонсе

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Бейонсе і Jay-Z
Бейонсе і Jay-Z / Instagram / @beyonce

Знаменита американська виконавиця Бейонсе і її чоловік Jay-Z отримали почесну британську нагороду BRIT Awards у номінації "Найкращий іноземний гурт", однак не змогли забрати її самостійно в день проведення церемонії. Тому вирішили особливим спосом віддячити новоспечений герцогині Великобританії Меган Маркл.

Популярна церемонія нагородження BRIT Awards, яка є британським аналогом американського Греммі, відбулася в Лондоні 20 лютого. В номінаціях перемагали такі виконавці як Дуа Ліпа, Джордж Езра, Pink, а також співачка Бейонсе і її чоловік Jay-Z. Їх визнали найкращим іноземним гуртом. Оскільки пара не відвідали церемонію, після отримання статуетки вони особливим способом віддячили британській герцогині Меган Маркл.

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Вони записали коротке відеозвернення до дружини принца Гаррі, яке зараз не обговорює тільки лінивий. У ролику Бейонсе і Jay Z передають вітання 37-річній Меган Маркл, тримаючи в руках почесну нагороду і стоячи на фоні її портрета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Американський гурт зробив символічне звернення, оскільки їхній кліп Apes ** t був знятий в подібному стилі в Луврі на фоні картини Мони Лізи, автором якої є Леонардо да Вінчі. Портрет Меган Маркл намалював ілюстратор Тім О'Брайн, який зображав чимало зірок, зокрема Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

Шанувальники підозрюють, що записавши відеозвернення на фоні такого портрету, співачка також хотіла натякнути на афроамериканське коріння герцогині Сассекської. Також Бейонсе привітала 37-річну Меган Маркл з наближеним народженням первістка і подякувала за отриману нагороду.

Спасибі британцям за цю нагороду. Ще в 2002 році я вигравала її разом зі своїми кращими подругами Келлі і Мішель. Мені пощастило, що цього разу я знову виграла зі ще одним кращим другом. На честь місяця, присвяченого афроамериканської історії (Black History Month), ми схиляємося перед однією з наших Мон Ліз. Вітаємо з вагітністю та бажаємо щастя,
– написала Бейонсе на своїй сторінці в Instagram.

Бейонсе і Джей Зі портрет Меган Маркл
Бейонсе і Jay-Z на фоні портрету Меган Маркл / Instagram / @beyonce

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Бейонсе Музика Королівська сім'я Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
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