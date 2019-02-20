Що означає портрет Меган Маркл у вигляді королеви і який прихований сенс є у відео Бейонсе

Знаменита американська виконавиця Бейонсе і її чоловік Jay-Z отримали почесну британську нагороду BRIT Awards у номінації "Найкращий іноземний гурт", однак не змогли забрати її самостійно в день проведення церемонії. Тому вирішили особливим спосом віддячити новоспечений герцогині Великобританії Меган Маркл.

Популярна церемонія нагородження BRIT Awards, яка є британським аналогом американського Греммі, відбулася в Лондоні 20 лютого. В номінаціях перемагали такі виконавці як Дуа Ліпа, Джордж Езра, Pink, а також співачка Бейонсе і її чоловік Jay-Z. Їх визнали найкращим іноземним гуртом. Оскільки пара не відвідали церемонію, після отримання статуетки вони особливим способом віддячили британській герцогині Меган Маркл.

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Вони записали коротке відеозвернення до дружини принца Гаррі, яке зараз не обговорює тільки лінивий. У ролику Бейонсе і Jay Z передають вітання 37-річній Меган Маркл, тримаючи в руках почесну нагороду і стоячи на фоні її портрета.

Американський гурт зробив символічне звернення, оскільки їхній кліп Apes ** t був знятий в подібному стилі в Луврі на фоні картини Мони Лізи, автором якої є Леонардо да Вінчі. Портрет Меган Маркл намалював ілюстратор Тім О'Брайн, який зображав чимало зірок, зокрема Бейонсе.

Шанувальники підозрюють, що записавши відеозвернення на фоні такого портрету, співачка також хотіла натякнути на афроамериканське коріння герцогині Сассекської. Також Бейонсе привітала 37-річну Меган Маркл з наближеним народженням первістка і подякувала за отриману нагороду.

Спасибі британцям за цю нагороду. Ще в 2002 році я вигравала її разом зі своїми кращими подругами Келлі і Мішель. Мені пощастило, що цього разу я знову виграла зі ще одним кращим другом. На честь місяця, присвяченого афроамериканської історії (Black History Month), ми схиляємося перед однією з наших Мон Ліз. Вітаємо з вагітністю та бажаємо щастя,

– написала Бейонсе на своїй сторінці в Instagram.



Бейонсе і Jay-Z на фоні портрету Меган Маркл / Instagram / @beyonce