Що почитати на карантині: поради від українських артистів

Днями Кабінет Міністрів України продовжив карантин ще до 24 квітня. Українці отримали ще більше вільного часу на те, щоб зайнятися улюбленою справою, або просто відпочити думками. Також це ідеальні дні для того, щоб почитати цікаві книги. Українські артисти поділилися порадами з прихильниками, як можна з користю провести час. Більше про книжкові вподобання зірок – читайте в матеріалі 24 каналу.

Гурт YUKO

Учасник гурту YUKO Сергій Корольов порадив прочитати книгу Сергія Ястребова "Від атомів до дерева". Він зазначив, що в книзі чудово пояснюється, як з таких маленьких частинок, як атоми та молекули, збираються представники людського життя.

Цікаво Чим зайнятись на карантині: приклад співачки Alyosha

Натомість солістка гурту Юлія Юріна закликала всіх провести цей час з користю. Вона назвала свої найулюбленіші комікси, які будуть цікаві і дорослим:

"Блексед" — графічний роман, створений іспанськими авторами Хуаном Діасом Каналесом і Хуанхо Гварнідо;

Комікси про Гарлі Квін;

"Рік і морті" – персонажі однойменного мультсеріалу, на основі якого були створені комікси.



Сергій Корольов та Юлія Юріна / Фото styleinsider.com

KHAYAT

Співак KHAYAT порадив почитати роман американського письменника іранського походження Халеда Хоссейні "Той, що біжить за вітром".

Я прочитав цю книгу 4 рази в оригіналі. Можу сказати, що кожного разу я знаходив у ній щось нове для себе. Ця книга про людські почуття, про людяність, яка нам так потрібна у ці складні часи, – поділився артист.



Khayat / Фото karabas.live

Олег Собчук

Фронтмен гурту "СКАЙ" порекомендував прихильникам книгу "Рукопис, знайдений в Аккрі", автором якої є його улюблений письменник Пауло Коельйо. За словами музиканта, в ній можна знайти багато відповідей на серйозні і глобальні запитання.



Олег Собчук / Фото інстаграм @sob4uk

Сергій Мартинюк

Соліст групи "Фіолет" запропонував почитати роман Стівена Кінга "Протистояння". На його думку, книгу не всі сприймуть як оптимістичну історію, адже в ній зображено, як світ вражає пандемія.

Роман стає хорошою наочністю для того, щоб розуміти, чого нам точно не варто робити, як не потрібно поводитися в таких кризових умовах,

– зазначив співак.



Сергій Мартинюк / Фото chytay-ua

Мар'яна Головко

Вокалістка проєкту NOVA OPERA розповіла про книгу "Щасливі падіння" Євгенії Бєлорусець. Вона складається з маленьких новел. В кожній історії читачі можуть зануритися у внутрішній світ жінки. "Кожна історія – це невеличкий момент. Ми начебто бачимо думки", – додала співачка.



Мар'яна Головко / Фото womo.ua

NAVKA

Виконавиця NAVKA (справжнє ім'я – Марина Тимофійчук) зазначила, що під час карантину почала читати Івана Нечуя-Левицького "Баба Параска та баба Палажка".

Це дуже смішно, весело. Я читаю для дітей і сама отримую задоволення. Напевно, саме те, що треба на карантині,

– розповіла співачка.



NAVKA / Фото acc.cv

Олег Скрипка

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" відзначив, що зараз з’явилося багато часу і є нагода почитати. Тож порекомендував твір "21 урок для 21 століття", автор – Ювал Ной Харарі.

У книзі йдеться про сучасний світ, який дуже змінився від того уявлення, яке ми отримували з книжок чи історій.



Олег Скрипка / Фото liga.net

Артем Пивоваров

Всім, хто немає зранку сил, щоб зайнятися своїм фізичним станом і тілом, співак порадив прочитати "Правила життя Брюса Лі".

Також для роздумів він порекомендував прочитати "Наодинці з собою" Марка Аврелія.



Артем Пивоваров / Фото dp.vgorode

Читайте також Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності

Женя Галич

Фронтмен OTORVALD наголосив: для того, щоб усі були готові проводити карантин з користю, потрібно прочитати книгу Джен Сінсеро "Не ний". Адже там міститься багато порад, наприклад, як не з’їхати з глузду, як бути кращим.



Женя Галич / Фото viva

Українські зірки закликали усіх читати книжки, не хворіти, самовдосконалюватися, розвиватися, а головне – сидіти вдома.