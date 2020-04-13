Що почитати на великодні свята вдома: дружина принца Чарльза дала список власних рекомендацій
Герцогиня Корнуольська, яка є дружиною спадкоємця престолу принца Чарльза, не нудьгує на карантині, а збагачуюється знаннями книжок. Перелік найкращих вона вирішила порекомендувати своїм прихильникам.
На інстаграм-сторінці Clarence House, яка є офіційним представництвом подружжя Чарльза та Камілли, з'явився допис, у якому пропонуються до уваги декілька книг, гідних для прочитання.
До теми Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкували річницю весілля: історія кохання королівської пари
Ернест Гемінгвей якось сказав: "Немає друга, більш вірного ніж книжка". У ці важкі часи, коли ми ізольовані від тих, кого любимо, багато хто з нас знаходить втіху в читанні. Книжки розпалюють нашу уяву, відправляють нас в подорожі і змушують сміятися. Виходячи з цього, ось вам список моїх дорогих друзів,
– поділилась Каміла в інтерв'ю шотландській газеті Press and Journal.
Камілла Паркер-Боулз порадила книги на Великдень та карантин / Instagram / @Clarence House
Камілла Паркер-Боулз радить взяти до увагі наступні книги не лише, щоб цікав провести час на карантині, а й в час великодніх свят.
Книги від герцогині Корнуольської:
- Вільям Бойд "Невгамовна"
- Чарльз Діккенс "Повість про два міста"
- Сьюзен Гілл. Серія детективів
- Елізабет Джейн Говард "Хроніка сім'ї Казалет"
- Амор Тоулз "Джентльмен у Москві"
- Антуан Лорен "Червоний блокнот"
- Еліф Шафак "Учень архітектора"
- Марк Шанд "Подорож на моєму слоні"
9 книг від Камілли Паркер-Боулз / Instagram / @Clarence House
Додамо, що королівське подружжя, яке нещодавно святкувало 15-ту річницю весілля, привітало усіх з Великоднем, який західний світ святкував 12 квітня.
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