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Що почитати на великодні свята вдома: дружина принца Чарльза дала список власних рекомендацій

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Камілла Паркер-Боулз порадила книги на Великдень та карантин / Instagram / @Clarence House

Герцогиня Корнуольська, яка є дружиною спадкоємця престолу принца Чарльза, не нудьгує на карантині, а збагачуюється знаннями книжок. Перелік найкращих вона вирішила порекомендувати своїм прихильникам.

На інстаграм-сторінці Clarence House, яка є офіційним представництвом подружжя Чарльза та Камілли, з'явився допис, у якому пропонуються до уваги декілька книг, гідних для прочитання.

До теми Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкували річницю весілля: історія кохання королівської пари

Ернест Гемінгвей якось сказав: "Немає друга, більш вірного ніж книжка". У ці важкі часи, коли ми ізольовані від тих, кого любимо, багато хто з нас знаходить втіху в читанні. Книжки розпалюють нашу уяву, відправляють нас в подорожі і змушують сміятися. Виходячи з цього, ось вам список моїх дорогих друзів,
– поділилась Каміла в інтерв'ю шотландській газеті Press and Journal.


Камілла Паркер-Боулз порадила книги на Великдень та карантин / Instagram / @Clarence House

Камілла Паркер-Боулз радить взяти до увагі наступні книги не лише, щоб цікав провести час на карантині, а й в час великодніх свят.

Книги від герцогині Корнуольської: 

  • Вільям Бойд "Невгамовна"
  • Чарльз Діккенс "Повість про два міста"
  • Сьюзен Гілл. Серія детективів
  • Елізабет Джейн Говард "Хроніка сім'ї Казалет"
  • Амор Тоулз "Джентльмен у Москві"
  • Антуан Лорен "Червоний блокнот"
  • Еліф Шафак "Учень архітектора"
  • Марк Шанд "Подорож на моєму слоні"

 
9 книг від Камілли Паркер-Боулз / Instagram / @Clarence House

Додамо, що королівське подружжя, яке нещодавно святкувало 15-ту річницю весілля, привітало усіх з Великоднем, який західний світ святкував 12 квітня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wishing you all a very Happy Easter. Today you can listen to The Prince of Wales reading the Gospel for Easter Day services hosted online by Westminster Abbey and Canterbury Cathedral. Despite having closed their doors, @westminsterabbeylondon and @no1cathedral will lead prayers for Christians who find themselves separated from their churches during this special Eastertime. The Prince recorded a reading of John 20: 1-18 earlier this week, which relates the story of Jesus’ resurrection. The reading can be heard in both a podcast by Westminster Abbey and a video Eucharist service from Canterbury Cathedral. Visit @westminsterabbeylondon and @no1cathedral to find out where to listen.

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Великдень Книги Література Принц Чарльз Новини культури Королівська сім'я
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