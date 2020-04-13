Що почитати на великодні свята вдома: дружина принца Чарльза дала список власних рекомендацій

Герцогиня Корнуольська, яка є дружиною спадкоємця престолу принца Чарльза, не нудьгує на карантині, а збагачуюється знаннями книжок. Перелік найкращих вона вирішила порекомендувати своїм прихильникам.

На інстаграм-сторінці Clarence House, яка є офіційним представництвом подружжя Чарльза та Камілли, з'явився допис, у якому пропонуються до уваги декілька книг, гідних для прочитання.

До теми Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкували річницю весілля: історія кохання королівської пари

Ернест Гемінгвей якось сказав: "Немає друга, більш вірного ніж книжка". У ці важкі часи, коли ми ізольовані від тих, кого любимо, багато хто з нас знаходить втіху в читанні. Книжки розпалюють нашу уяву, відправляють нас в подорожі і змушують сміятися. Виходячи з цього, ось вам список моїх дорогих друзів,

– поділилась Каміла в інтерв'ю шотландській газеті Press and Journal.



Камілла Паркер-Боулз порадила книги на Великдень та карантин / Instagram / @Clarence House

Камілла Паркер-Боулз радить взяти до увагі наступні книги не лише, щоб цікав провести час на карантині, а й в час великодніх свят.

Книги від герцогині Корнуольської:

Вільям Бойд "Невгамовна"

Чарльз Діккенс "Повість про два міста"

Сьюзен Гілл. Серія детективів

Елізабет Джейн Говард "Хроніка сім'ї Казалет"

Амор Тоулз "Джентльмен у Москві"

Антуан Лорен "Червоний блокнот"

Еліф Шафак "Учень архітектора"

Марк Шанд "Подорож на моєму слоні"



9 книг від Камілли Паркер-Боулз / Instagram / @Clarence House

Додамо, що королівське подружжя, яке нещодавно святкувало 15-ту річницю весілля, привітало усіх з Великоднем, який західний світ святкував 12 квітня.