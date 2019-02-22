Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити

Хочете прочитати щось цікаве? Журналісти LifeStyle 24 створили добірку книжок, від яких просто неможливо відірватись.

Книжки, які захоплять вашу увагу настільки, що ви не зможете відволіктись на інші справи, аж допоки не дочитаєте кожну з них до кінця.

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Список найкращих книг, які варто прочитати:

"Та ви жартуєте, містере Фейнман! Пригоди допитливого дивака", Річард Фейнман



"Та ви жартуєте, містере Фейнман! Пригоди допитливого дивака" / expres.online

Річард Фейнман – відомий американський фізик, один з творців квантової електродинаміки та атомної бомби. Якщо ви думаєте, що якісна та легка література до цього "дядька" не має жодного відношення – ви просто з ним поки не знайомі. Розуміння того, як цей світ влаштований фізично та усвідомлення, наскільки потужну зброю створило людство серйозно вплинуло на Фейнмана. Це посилило його потужне почуття гумору у сто разів.

Його книга – дотепні спостереження за життям, занотовані нереально багатогранною особистістю. Фейнман – не лише видатний фізик-теоретик. Він – художник-портретист, віртуозний барабанщик і професійний жартівник, знавець різноманітних задоволень і поцінувач жінок та жіночої краси. Він детально описує ті неймовірно-божевільні пригоди, до яких науковця може привести невгамовна цікавість у кожній із сфер його інтересів.

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"Шляхи під сонцем. Репортажі 20-х років", Ярина Цимбал

"Шляхи під сонцем. Репортажі 20-х років" / Прес-служба видавництва

Українська література 1920-х – щось абсолютне неймовірне і смачне, не подібне до світової літератури того періоду. "Репортажі 20-х років", представлені у цій збірці – саме те, що ідеально пасує до настрою, коли хочеться тепла, свободи, побільше насичених кольорів і пригод.

Ця книга – збірка різних письменників, світогляд яких був сформований "бурхливими двадцятими". В результаті у кожного вийшов свій неповторний погляд на світ та деталі буденності. Вони описують різні міста і країни: від містечок над Дніпром до Ірану, Скандинавії та фашистської Італії. Їхні розповіді про все це – відмінний мотиватор влаштувати собі маленьку мандрівку. Щоби знайти свою порції пригод на шляхах під сонцем.

"Сфера", Дейв Еггерс



"Сфера" / Прес-служба видавництва

Книга, яка ідеально пасує до сірої невизначеності холодних березневих днів. Молода та цілеспрямована випускниця коледжу Мей Голланд потрапляє на роботу до величезної компанії "Сфера", заснованої трьома Мудрецями. Компанія об'єднує в єдину систему електронну пошту своїх користувачів, сторінки у соціальних мережах, інформацію про банківські картки і покупки. Все, завдяки чому світ знає про кожний рух людини все. Ключові постулати компанії: "таємниця – це брехня", "приватність – це крадіжка", "ділитися – це любити".

Якщо ви впевнені, що творці серіалу "Чорне дзеркало" передбачили найближче майбутнє нашої реальності, то ця книга для вас. Вона дуже доступно покаже, як утопія загальної дружби, створена соціальними мережами, може запросто перетворитись на морок із дуже специфічною іронією. Тому що ніхто з нас більше не буде сам. І це – на настільки велике щастя, як здається.

"По цей бік раю", Френсіс Скотт Фіцджеральд



"По цей бік раю" / Yakaboo.ua

Фіцджеральд має талант занурювати читача в атмосферу теплої розкоші із усіма її підступними пастками, які ховаються під зовнішнім блиском гламуру. Саме тому його книжки – майже завжди ідеально пасують до весняно-літнього періоду.

"По цей бік раю" – весняний варіант вибору. Книга – про чарівного юнака із фантастичними перспективами, який раптом втрачає все та опиняється серед смертних. По цей бік раю він вчиться вибудовувати своє життя наново. Тут є потроху про все. Про вплив на людину війни та грошей, про зміну світогляду, про спроби приховати власний егоїзм, про те як воно – жити одним днем, намагаючись максимально вхопити всі можливі насолоди тут і зараз. Про ті емоції і психологічні процеси, які всі ми без виключення проживали, поки дорослішали. Все це описано настільки влучно і з таким почуттям гумору (від якого починаєш сміятись вголос, де би не читав книгу), що весняний настрій з'являється якось сам собою.

"Квітневе чаклунство", Рей Бредбері



"Квітневе чаклунство" / Фото із відкритих джерел

Квітневий день. Перед нами з'являється привабливе і фантастичне створіння – сімнадцятирічна дівчина Сесі, яка володіє неймовірним магічним даром – проникати душею і розумом у будь-яка живу істоту. І на момент появи перед нами Сесі мріє лише про одне – закохатись. Але їй не можна.

Це дуже проста, коротка і зрозуміла історія. Про те, що буває, коли навесні душа вимагає нових приємних вражень і почуттів. І про те, наскільки прекрасним і чарівним буває нерозділене кохання із його особливим млосним післясмаком. Ця оповідь – майже невагома. Але у ній дуже багато весни, емоцій та приводів позгадувати і поспілкуватися із самим собою. "Квітневе чаклунство" – ще один спосіб нагадати собі, що трохи любові ніколи нікому не завадить.

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