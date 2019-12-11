Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото

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Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / unsplash.com

Невдовзі у світі зустрічатимуть Новий 2020 рік! Якщо ви ще не підготували подарунок для свого коханого чоловіка, редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути декілька ідей, які можуть вас надихнути та допомогти підібрати те, про що, можливо, мріяла друга половинка.

Новорічні та різдвяні свята вже розпочнуться незабаром. У кожній родині є різні традиції, коли заведено дарувати подарунки. У деяких – роблять сюрпризи під ялинкою у ніч на Новий рік, в інших – кладуть під подушку на День Святого Миколая.

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Незважаючи на різні дати, подарунок завжди приємно не лише отримувати, а й дарувати. Особливо, коли йдеться про чоловіка.  Отже, при виборі ідеального подарунка для чоловіка треба зважати на його вік, статус та стиль життя.

Кожна дружина найкраще знає, що коханому сподобається найбільше. Подарунок може бути не лише практичним і потрібним для кожного дня, а й таким, який запам'ятається на все життя!

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020

1. Годинник / браслет

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

2. Романтична вечеря

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

3. Одяг

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

4. Картина

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

5. Книга

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

6. Настільна гра

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

7. Сертифікат в СПА салон

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

8. Рюкзак / сумка для ноутбука

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

9. Стрибок з парашутом (для екстремалів)

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

10. Квитки на концерт / виставу 

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

11. Навушники

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

12. Набір чоловічої білизни

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото з відкритих мереж

13. Парфуми

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

14.  Музичний інструмент (якщо чоловік займається музикою)

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

15. Доглядова косметика за шкірою обличчя

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото з відкритих мереж

16. Майстер-клас зі скелелазіння

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

17. Телефон

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

18. Взуття

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

19. Абонемент у спортзал

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

20. Подорож

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020
Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020 / Фото: Unsplash

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Поради Новорічні свята Новини культури
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