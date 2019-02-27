Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї

В передчутті першого весняного свята 8 березня – Міжнародного жіночого дня, кожна дитина хоче зробити мамі приємний сюрприз. Це свято є улюбленим для усіх жінок, тож правильно підібраний подарунок буде гріти мамі серце упродовж довгого часу.

LifeStyle 24 підготував для вас цікаві ідеї, які зможуть вразити кожну матусю. Кожен з нас напередодні свята "ламає" голову над тим, що саме подарувати найкращій людині на землі. Подарунок не обов'язково повинен бути дорогим, але має бути презентованим від щирого серця і з любов'ю.

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Список ідей для подарунка мамі на 8 березня:

Комплект постільної білизни

Постільна білизна – подарунок корисний та практичний, особливо на початку весни, коли дуже хочеться оновити оселю цікавими деталями та елементами декору. Однак пам'ятайте, що колір білизни впливає на сон людини. Тож, якщо ви обираєте подарунок батькам оберіть постіль теплого пастельного відтінку, для того, щоб комплект викликав приємні відчуття та викликав лише найкращі емоції. Правильні кольори, які подарують здоровий сон: блакитний, рожевий, бузковий та зелений.

Щоб подарунок потішив матусю, віддайте перевагу натуральним матеріалам: льон, бавовна чи шовк. Вироби з цих матеріалів дозволяють тілу під час сну "дихати", не викличуть алергію та матимуть тривалий термін служби.



Постільна білизна

Сумка чи гаманець

Сумка чи гаманець – річ, яка потрібна кожній жінці навіть тоді, коли термін її "життя" ще не вийшов. Шопінг завжди приносив радість жіночій половині людства, тож, якщо ви придбаєте красивий гаманець чи сумку, то неабияк зробите мамі приємно. Обирайте подарунок згідно того, який саме фасон подобається мамі, структура, крій, бренд та інші деталі.



Сумка на 8 березня

Такий аксесуар підійде до будь-якого образу: як до повсякденного, так і до вечірньої сукні. Обирайте сумку, яка допоможе доповнити елегантний образ, або ж габаритну, яка є трендовою у 2019 році.



Подарунок мамі на 8 березня

Набір для макіяжу: помада, тональний крем, туш чи парфуми

Кожній жінці необхідні набори для макіяжу, щоб підкреслити свою красу. Однак вибрати правильний відтінок помади чи палітру тіней завжди буває непросто. Якщо у мами уже є всі необхідні засоби для догляду за обличчям і ви знаєте, чим саме вона користується, то можете обрати схожий тон або ж фірму, якою мама користується. Проте, якщо косметику вам підібрати важко, то на допомогу прийдуть парфуми, які стають дуже доречними саме у період весняного свята.



Косметика для мами

Якщо мамі ще не виповнилося сорок років, то їй підійдуть парфуми з насиченим ароматом, терпкі і ті, які огорнуті шлейфом оксамитових нот. Подібні композиції підходять для походу в театр, на виставку.

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Аромати з вишуканими нотами відмінно підходять для матусь. Для матусь старшого віку будуть доречні легкі парфуми. Якщо ваша мама любить проводити вільний час вдома, то для неї ідеально підійдуть квіткові і фруктові аромати, насичені домашнім теплом і затишком. Можна вибрати ніжні духи з ягідними нотками або ж цитрусовими. Якщо ж ваша мама захоплюється фітнесом і віддає перевагу активному способу життя, підбирайте аромат гірських височин або степового вітру з трав’яними нюансами. Така композиція дуже доречна для активних жінок.



Парфуми для мами

Сертифікат на масаж або ж поїздку

Найкращим подарунком для мами стане відпочинок від обов'язків та роботи. Якщо ви давно планували поїхати з мамою на відпочинок, то обирайте місця, які нададуть вам обом енергії та покращать настрій. Відправтеся з мамою в гори або на море, навіть, якщо воно ще холодне. Не обов'язково їхати влітку в пляжний сезон. Погуляйте з мамою весняним узбережжям годуючи чайок, як найкращі подруги.

У випадку, якщо ваша мати заклопотана роботою і не може взяти відпустку, подаруйте сертифікат у салон краси, де професіонали почаклують над матусею та зроблять з неї справжню красуню. Якщо ви хочете, щоб мама потрапила у затишну та розслабляючу атмосферу – даруйте сертифікат на масаж. Гарантуємо, що розслабляюча музика, тепло і аромати подарують незабутні емоції.



Сертифікат на масаж

Кухонні предмети: стильний фартух, силіконова форма для випічки кексів або елементи декору кухні

Кухонний фартух – чудовий бюджетний подарунок, від якого ваша мама буде у захваті. Не варто думати, що кухонні предмети принижують жіночу гідність і вважаються недоречними. Насправді, красиво оздоблений фартух чи елементи деколи кухні лише покращать затишну атмосферу, де всі ми найбільше любимо проводити час. Кухонні подарунки є універсальними, адже підходять матусям будь-якого віку.

Щодо кухонних предметів, то чудовим вибором стане красиво оздоблена салфетниця, декоровані перничка та сільничка, підставка для фруктів чи годинник.



Годинник на кухню