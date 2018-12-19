Що подарувати батькам на Новий рік: цікаві ідеї у фотографіях

Новорічні свята – це завжди домашній затишок та теплі обійми батьків. Доброю традицією на Новий рік зазвичай є дарунок рідним та близьким, але більшість з нас постає перед питанням: що саме подарувати батькам? Ідеї цікавих та оригінальних подарунків на Новий рік 2019 – детальніше читайте у матеріалі.

Ми підібрали для вас декілька варіантів особливих подарунків для батьків, які подарують їм радість та приємні емоції.

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Ідеї для новорічного подарунка батькам

Побутова техніка

Вертикальний відпарювач для одягу стане в нагоді мамам, які заклопотані багатьма справами. Відпарювач одягу допоможе швидко та легко випрасувати одяг та привести його до належного стану.



Вертикальний відпарювач – подарунок батькам

Кухонний комбайн стане гарним помічником на кухні і допоможе батькам полегшити роботу в приготуванні їжі. Тож, якщо чекаєте смачненький делікатес від матусі – не баріться з вибором.



Кухонний комбайн – відмінний подарунок на Новий рік

Мультиварка є неабияк корисною та багатофункціональною помічницею на кухні, яка спростить життя батькам, а на відпочинок у них залишиться більше часу, адже велику кількість функцій вона виконує сама, варто лише увімкнути режим приготування певних страв.



Мультиварка – подарунок на 2019 рік

Теплі речі

Відмінним подарунком для батьків стануть теплі зимові рукавички, шкарпетки, шалик чи тапочки.



В'язані рукавички на Новий рік



В'язані шкарпетки під ялинку





Теплий шалик в подарунок на Новий рік



Тапочки у подарунок татові чи мамі

Предмети інтер'єру

Батьківський будинок стане ще затишнішим та святковим, якщо доповнити його цікавими деталями. Ви можете придбати посуд, про який батьки давно мріяли, цікаву вазу, красиву постільну білизну, набір рушників чи ялинкові прикраси.



Посуд новорічний для батьків



Цікава ваза у подарунок



Красива постільна білизна



Святкові рушнички у подарунок



Різдвяні прикраси на ялинку

Подарункові сертифікати

Якщо ваші батьки рідко їздять відпочивати, а вихідні проводять лише вдома – зробіть їм приємний сюрприз. Подаруйте подарунковий сертифікат, який допоможе розслабитися та принесе їм позитивні емоції.

– Квитки в кінотеатр.

– Подарунковий сертифікат для мами: аромамасаж, сауна, фотосесія, прогулянка на коні, аквапарк, йога, салон краси.

– Подарунковий сертифікат для тата: вечеря у ресторані з безлімітним м'ясом, вікенд в іншому місті, картинг, прогулянка на квадроциклі.

Подарунки зроблені своїми руками

Батькам буде приємно, якщо ви докладете максимум зусиль та приготуєте їм імбирне печиво, яке дуже смакує саме в період новорічних свят.



Імбирне печиво у рік Свині 2019

Неабияк популярними стали хенд мейд подарунки в коробках, куди можна помістити багато цікавих елементів.



Подарунок в коробці на свята



Подарунок під ялинку



Подарунок татові на Новий рік 2019