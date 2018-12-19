Що подарувати батькам на Новий рік: цікаві ідеї у фотографіях

344
Що подарувати на Новий рік 2019 батькам - ідеї подарунку на Новий рік 2019 з фото
Що подарувати батькам на Новий рік / 24 канал

Новорічні свята – це завжди домашній затишок та теплі обійми батьків. Доброю традицією на Новий рік зазвичай є дарунок рідним та близьким, але більшість з нас постає перед питанням: що саме подарувати батькам? Ідеї цікавих та оригінальних подарунків на Новий рік 2019 – детальніше читайте у матеріалі.

Ми підібрали для вас декілька варіантів особливих подарунків для батьків, які подарують їм радість та приємні емоції. 

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Ідеї для новорічного подарунка батькам

Побутова техніка

Вертикальний відпарювач для одягу стане в нагоді мамам, які заклопотані багатьма справами. Відпарювач одягу допоможе швидко та легко  випрасувати одяг та привести його до належного стану. 

Вертикальний відпарювач
Вертикальний відпарювач – подарунок батькам

Кухонний комбайн стане гарним помічником на кухні і допоможе батькам полегшити роботу в приготуванні їжі. Тож, якщо чекаєте смачненький делікатес від матусі – не баріться з вибором. 

Кухонний комбайн
Кухонний комбайн – відмінний подарунок на Новий рік

Мультиварка є неабияк корисною та багатофункціональною помічницею на кухні, яка спростить життя батькам, а на відпочинок у них залишиться більше часу, адже велику кількість функцій вона виконує сама, варто лише увімкнути режим приготування певних страв. 

мультиварка для батьків
Мультиварка – подарунок на 2019 рік

Теплі речі

Відмінним подарунком для батьків стануть теплі зимові рукавички, шкарпетки, шалик чи тапочки.

подарунок 2019
В'язані рукавички на Новий рік

в'язані шкарпетки
В'язані шкарпетки під ялинку

шалик 2019
Теплий шалик в подарунок на Новий рік

тапки подарунок
Тапочки у подарунок татові чи мамі

Предмети інтер'єру 

Батьківський будинок стане ще затишнішим та святковим, якщо доповнити його цікавими деталями. Ви можете придбати посуд, про який батьки давно мріяли, цікаву вазу, красиву постільну білизну, набір рушників чи ялинкові прикраси.

посуд 2019
Посуд новорічний для батьків

ваза 2019
Цікава ваза у подарунок

постільна білизна 2019
Красива постільна білизна

набір рушників
Святкові рушнички у подарунок

ялинкова прикраса
Різдвяні прикраси на ялинку

Подарункові сертифікати

Якщо ваші батьки рідко їздять відпочивати, а вихідні проводять лише вдома – зробіть їм приємний сюрприз. Подаруйте подарунковий сертифікат, який допоможе розслабитися та принесе їм позитивні емоції.

– Квитки в кінотеатр.

– Подарунковий сертифікат для мами: аромамасаж, сауна, фотосесія, прогулянка на коні, аквапарк, йога, салон краси.

– Подарунковий сертифікат для тата: вечеря у ресторані з безлімітним м'ясом, вікенд в іншому місті, картинг, прогулянка на квадроциклі.

Подарунки зроблені своїми руками

Батькам буде приємно, якщо ви докладете максимум зусиль та приготуєте їм імбирне печиво, яке дуже смакує саме в період новорічних свят. 

імбирне печиво
Імбирне печиво у рік Свині 2019

Неабияк популярними стали хенд мейд подарунки в коробках, куди можна помістити багато цікавих елементів.

подарунок 2019
Подарунок в коробці на свята

подарунок 2019
Подарунок під ялинку

подарунок 2019
Подарунок татові на Новий рік 2019

Автор: Юлія Турелик
Теги: Новорічні свята LifeStyle Краса
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
сьогодні 19:00 Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
Юлія Девда 1380
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
сьогодні 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
15601
Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
сьогодні 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
Олена Булан 912
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
3181
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
18 грудня 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
15367
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
18 грудня 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 6080
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук