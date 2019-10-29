10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка

Вже скоро весь світ, зокрема, Україна, відзначатиме одне з найпопулярніших сучасних свят – Геловін. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада його фанати традиційно перевдягатимуться в маскарадні костюми. Однак, якщо ви не знаєте, як провести вечори напередодні Дня всіх святих, редакція LifeStyle 24 готова порекомендувати. Ми підготували для вас підбірку мультфільмів, які можна переглянути перед Геловіном.

Геловін прийшов до нас близько 30 років тому і з того часу його святкування набуває все більшої популярності. Вулиці прикрашають гарбузами, осінніми композиціями і ліхтариками, а приміщення декорують павутиною, повітряними кульками та масками "крик". Діти активно шукають собі костюми і репетирують випрошування цукерок.

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Здавалося б, що краще може доповнити геловінську атмосферу, яку створюють ліхтарі Джека? Але редакція LifeStyle 24 точно знає, що порекомендувати затятим прихильникам моторошного свята.

Якщо ви переглянули всі фільми жахів про Геловін, тоді ми пропонуємо вам небанальний список мультфільмів про зомбі, відьом, привидів, а також готику, які можна ввімкнути перед Геловіном. У підбірці ви можете знайти картини, які сподобаються дітлахам, а також стрічки, від яких стане моторошно навіть дорослим. Втім, веселий і водночас атмосферний вечір гарантовано!

10 мультфільмів до Геловіну

1. "Вінні та Лампі святкують Геловін" (Pooh's Heffalump Halloween Movie) (2005)

Старий улюблений мультфільм про Вінні Пуха, який святкує Геловін, мабуть, буде цікавіший дітям. Однак оновлена історія з добре відомими персонажами обіцяє здивувати, як завжди, божевільними ідеями Тигри щодо святкування Геловіну.

Улюблена компанія друзів вирішує відзначати його у чарівному лісі разом з їхнім новим другом слоником Хобоступом. Частина, присвячена Геловіну, подарує чимало кумедних моментів, а також дивовижну історію про нього.

Дивитися трейлер до мультфільму "Вінні та Лампі святкують Геловін": відео

2. "Труп нареченої" (Corpse Bride) (2005)

Події мультфільму "Труп нареченої" відбуваються у провінційному селищі в XIX столітті. Його житель, хлопець Віктор, може отримати титул лорда, однак для цього він повинен виконати одну важливу умову – одружитися. Аби швидше отримати чин, батьки вирішують поспішно одружити його на Вікторії, доньці торговця рибою.

Звісно, це взаємовигідний союз, однак дівчина дуже сподобалася нащадку сім'ї аристократів. Тому, аби не осоромитися на весіллі, Віктор репетирує обітницю і церемонію в лісі, що неподалік від будинку. Думаючи, що уявний перстень він одягає на гілку, він заприсягся у вірності нареченій-трупові Емілі. Тепер його дружиною стала дівчина зі світу мерців і, як би Віктор не старався повернутися до коханої, його офіційна дружина забирає його до себе. І для того, що повернутися до Вікторії, майбутньому лордові доведеться пройти не одне коло пекла.

Дивитися трейлер до мультфільму “Труп нареченої”: відео

3. "Будинок-монстр" (Monster House) (2006)

Троє хлопців на ім'я Дженні, Чедро і Ді Джей несподівано стануть частиною захоплюючої історії напередодні Геловіну. Якось вони дізнаються, що будинок, який розташований неподалік, приховує у собі злих духів. Звісно, батьки дітлахів не повірили у їхню магічну історію, внаслідок чого ті потраплять не в одну небезпечну ситуацію.

Господаря магічного будинку забирають до лікарні з інфарктом, а неспокійна трійка вирішує прослідкувати за моторошним особняком, який почав жити своїм життям. На очах Дженні, Чедро і Ді Джея будинок-монстр мало не з'їв дівчинку. Хлопці не розуміють, чому він так сильно ненавидить дітлахів. І лише господар маєтку розповість їм правду про душу будинку. Виявляється, у цьому замішана його померла дружина Констанція, над якою за життя знущалася дітвора.

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4. "9" або "Дев'ять" (2009)

Анімаційна картина "9" розповість лячну історію про недалеке майбутнє, у якому роботи та штучні інтелекти можуть знищити живе населення Землі. І той час стає все ближчим, коли машини постають проти людства. Зупинити їх зможуть лише дев'ять чудернацьких ляльок, які створив геніальний професор. Кожна з іграшок наділена одним людським почуттям. І вони постануть перед армією роботів і машин. Залишається лише дізнатися про талісман, завдяки якому професор створив ляльок з душею. У ньому криється ключ до спасіння людства.

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5. "Кораліна у світі кошмарів" (Coraline) (2009)

Маленькій Кораліні здається, що її батьки не приділяють їй достатньо уваги. А також її сім'я переїхала у нове місце, незважаючи на те, що вона хотіла залишитися жити у старому будинку. А ще незнайомці часто називають її Кароліною, роблячи помилку в імені, що її страшно дратує. Через низку таких факторів чорноволоса дівчинка не може радіти життю. Але одного дня вона знаходить таємні двері в одній з віддалених кімнат, які приведуть її у чарівний світ, про який вона мріяла.

У ньому її нові батьки годуватимуть її солодощами і весь час гратимуться з нею. Тут Кораліна знайде все, чого їй бракувало у її реальному житті. Однак не все буде так казково, як вона мріяла. Її нова любляча мама виявиться злою відьмою, яка краде дітей. І тут дівчинка розуміє, що її рідним батькам загрожує небезпека. Вона може врятувати їх і все, що залишається зробити – знайти вихід з магічного світу.

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6. "Паранорман" (ParaNorman) (2012)

Мультфільми про зомбі користуються чи не найбільшою популярністю серед усіх, які переглядають на Геловін. Тому наступна рекомендація буде саме про цих фантастичних істот.

Хлопчик на ім'я Паранорман володіє магічними здібностями. Його дар – вміння спілкуватися з привидами та зомбі. Звісно, головний герой був би радий жити спокійним життям, як і всі його друзі, проте для нього доля підготувала дещо цікавіше. На його крихітні плечі лягає неабияка відповідальність. Норман змушений врятувати своє місто від зла, яке нападає на нього. Однак в боротьбі з привидами та зомбі перешкоджати особливому хлопчику будуть прагматичні дорослі, які вигадали інші способи, як перемогти магічних зловмисників.

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7. "Монстри на канікулах" (Hotel Transylvania) (2012)

Граф Дракула побудував готель-фортецю "Трансильванія", щоб вберегти свою сім'ю від ненависних людей, які бояться монстрів, але, попри це, завжди переслідують. Саме там від настрирливого суспільства відпочивають магічні істоти.

Одного разу Граф Дракула вирішує зробити гучне святкування з нагоди 118-го дня народження своєї доньки Мейвіс. До списку запрошених на пишний банкет потрапили чудовисько Франкеншейна, Мумія, сім'я Оборотнів, людина-невидимка та інші. Однак несподівано для Дракули на святкуванні з'являється звичайний 21-річний турист Джонатан. Його візит стане справжнім сюрпризом на вечірці монстрів.

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8. "Сімейка монстрів" (The Boxtrolls) (2014)

Хлопчику Еггс не пощастило народитися у розкішному замку, де за ним доглядали б прислуги. Однак його повністю влаштовує життя у глибинах каналізації міста Сирбург, де разом з ним мешкають коробкові тролі. Він навіть вважає магічних істот своєю сім'єю. Але одного дня лиходій на ім'я Хватсон вирішує потрапити до вищого суспільства, ставши там "своїм". Він вигадує підступний план, завдяки якому його мрія може здійснитися.

Хватсон розпускає чутки, згідно з якими невинні монстрики їдять людей. Людство має намір знищити жителів каналізації Сирбурга. Однак сирітка Еггс, якого виховала добра сім'я тролів, не може сидіти, склавши руки. І одного разу його життя кардинально змінюється. Він зустрічає дівчину з того самого вищого суспільства і закохується в неї. Вона хоче познайомити його зі своїми батьками. Можливо, саме ця зустріч допоможе Еггсу врятувати свою незвичайну сім'ю.

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9. "Ми – монстри" (Happy Family) (2017)

Звичайна сім'я настільки звикла до буденності, що припиняє помічати радощі життя. Аби хоч якось розважитися, мама Емма вирішує купити маскарадні костюми, щоб порозважатися на Геловін. Вона зателефонувала в магазин "Світ вампірів", аби замовити вбрання, однак слухавку підняв сам граф Дракула, про що вона, звісно ж, не здогадалася. Як наслідок, членам сімейства вдасться не лише приміряти лячні костюми, але й перетворитися у монстрів. Тато Френк стане чудовиськом Франкенштейна, мама Емма – вампіром, Фей – мумією, а Макс – перевертнем. Аби повернутися до звичного образу життя, їм треба всього лиш зрозуміти, що найважливіше у світі – сім'я і лише вона забезпечить їм повноцінне щастя.

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10. "Родина Адамсів" (The Addams Family) (2019)

Готичний фільм, який фанати неординарного сюжету полюбляли переглядати напередодні Геловіну, перетворився у сімейний анімаційний мультфільм "Родина Адамсів".

Все ті ж улюблені герої в історії, розказаній на новий лад, переїхали у нове містечко. Вони живуть у своєму звичному ритмі: мама Керолін носить одяг виключно чорного кольору, а дітлахи залюбки граються на кладовищі. Незважаючи на свою неординарність, донька сімейства змушена ходити до місцевої школи, де всі діти оминають її стороною. І все було б нічого, Вендслей звикла до такого ставлення.Однак одного дня у розмірене життя родини Адамсів втручається відома ведуча Марго Нідлер. Усіма способами вона намагається позбутися від новеньких мешканців, яких всі вважають особливими.

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