Що подивитися на карантині: фільми та серіали від Ахтема Сеітаблаєва

Український режисер кримськотатарського походження, лауреат престижної кінопремії Золота Дзиґа 2020 Ахтем Сеітаблаєв долучився до числа знаменитостей, які порадили шанувальникам стрічки, варті перегляду на карантині. Зіркову добірку читайте в ексклюзивному матеріалі LifeStyle 24.

Ахтем Сеітаблаєв є не лише чудовим режисером, а й прекрасним актором. Він знає, як вразити глядача своєю роллю та змусити його пережити усі ті емоції, що вирують всередині персонажа, якого він втілює на екрані. Спеціально для 24 каналу Ахтем Шевкетович поділився списком улюблених фільмів та серіалів.

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Оскільки Ахтем Сеітаблаєв працює у кіноіндустрії, то переглядає роботи багатьох вітчизняних та світових режисерів та акторів, черпає щось для себе та самовдосконалюється. Серед тих стрічок, які найбільше припали йому до душі є фільми та серіали українського та іноземного виробництва. Що саме радить переглянути видатний артист – читайте далі.

Підбірка фільмів від Ахтема Сеітаблаєва

"Платформа" – іспанський науково-фантастичний фільм з елементами жахів і трилера. Дія відбувається у багатовоперховій в'язниці, де на кожному поверсі є двоє ув'язнених. Вона побудована у вигляді вежі, через центр якої проходить прямокутна шахта. Раз в день з цієї шахти спускається платформа з їжею. Спершу їжа надходить на верхній поверх, і її цілком могло б вистачити на усіх ув'язнених, проте в той час, як нагорі бенкетують, мешканці нижніх поверхів скоюють самогубства або стають канібалами.

"Платформа" – трейлер: дивіться відео онлайн

"З 5 до 7. Час коханців" – це історія про пристрасний роман красивої дружини французького дипломата та молодого письменника, які живуть у Нью-Йорку. Кожного дня на кохання у них є всього дві години – з п'ятої до сьомої.

"З 5 до 7. Час коханців" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Вулкан" – перекладач Лукс, який працює в ОБСЄ, після декількох дивних збігів опиняється в південноукраїнському місті Берислав. Він стає гостем дивного господаря Вови та стикається з абсолютно новим всесвітом, у якому життя здається повністю відірваним від будь-якого звичного ладу. Захоплення Вовою та його дочкою Марушкою підштовхує його до власних пошуків давно загубленого щастя.

"Вулкан" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Мої думки тихі" – один із перших зразків якісного гумористичного кіно. Сюжет побудований на тому, що звукооператор Вадим вперше має шанс проявити свій талант та отримати довгоочікувану можливість переїхати до Канади. Та для цього йому потрібно записати звуки карпатських тварин. Ця справа могла б бути дуже простою, якби не мама, яка вирушила з Вадимом в експедицію.

"Мої думки тихі" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Захар Беркут" – це стрічка, яка стала першою масштабною співпрацею українських та голлівудських режисерів. Це екранізація знаменитої повісті Івана Франка "Захар Беркут". У ній показано, як орда намагається захопити всі українські Карпати. Вони знищують все на своєму шляху та захоплюють людей у полон. Протистояти загарбникам буде доблесне військо Захара Беркута.

"Захар Беркут" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Додому" – історія кримськотатарської родини, яка переживає втрату. Старший син головного героя помирає у Києві. Батько вирушає до столиці, щоб забрати тіло нащадка та повернути додому молодшого сина. Проте хлопець не розуміє намірів батька та не хоче повертатися із мирного Києва на окупований півострів.

"Додому" – трейлер: дивіться відео онлайн

Також режисер радить подивитися серіали "Кремнієва долина" та "Авеню 5".