Що послухати на карантині: 5 пісень від Alyona Alyona
Всесвітньо відома українська реперка Alyona Alyona дотримується карантину, проте не зупиняє свою творчу діяльність. Навіть в ізоляції вона встигає записувати нові треки та радувати шанувальників своєю музикою. А також ділиться улюбленими піснями, які радить послухати вдома.
Карантин – не привід забувати про себе та свій розвиток. Навпаки, можна використати цей час з користю та зайнятися чимось новим, відкрити нові таланти. Реперка Alyona Alyona продовжує активно працювати над власною кар'єрою і навіть на карантині презентує нові хіти. Також вона опублікувала на своєму телеграм-каналі 5 треків, які варто послухати в ізоляції.
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Як відомо, карантин в Україні продовжили до 11 травня. Це означає, що в нас з'явилося ще більше вільного часу, а насолоджуватися прогулянками, посиденьками в кафе, відвідинами концертів та кінотеатрів ми все ще не зможемо. Пропонуємо добірку пісень від Alyona Alyona, які вона готова слухати мільйони разів.
Джамала – "Сумую": дивіться відео онлайн
Один в каное – "Лю": дивіться відео онлайн
Eminem – Superman: дивіться відео онлайн
Chris Isaak – Wicked Game: дивіться відео онлайн
Queen – Who Wants To Live Forever: дивіться відео онлайн
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