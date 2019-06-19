Що потрібно для організації весілля: повний список

Скласти список усього, що потрібно для проведення весілля – клопіткий процес, втім дуже важливий. Скласти характерний wishlist (список бажань) вартує задовго до важливої церемонії. Не баріться, а складайте список за 3-4 місяці до дня вашого весілля, аби нічого не забути і мати час придбати усе необхідне.

На згадку про ваше кохання рекомендується зняти love-story, яке тішитиме не тільки вас, але й гостей, які будуть запрошені на весілля. Такий відеоролик, зазвичай, дуже розчулює не лише запрошених, але й самих наречених, адже ніщо так не зігріває душу, як спогади ваших перших обіймів та поцілунків.

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Кожна дівчина чи хлопець, перед весіллям мріють добряче востаннє розважитися з друзями ще у статусі неодруженої чи неодруженого. Відтак, влаштовуються дівич-вечори чи парубоцькі вечіри "мальчішніки". Це один з приємних вечорів перед напруженим днем весілля, коли на другий план відходять переживання, а на перший план виходять розваги, відпочинок та гарне проведення часу. Тож, нотуємо і вибираємо день, коли найкраще провести тематичну забаву. Зазвичай, такі зустрічі з друзями відбувають за тиждень до весілля.



Що потрібно на весілля: повний список

Кожна дівчина мріє про весілля ще змалку, приміряючи мамині сукні. Отож, аби довгоочікуваний день закарбувався у пам'яті назавжди, треба до усіх справ підійти дуже ретельно. У вас повинна бути ідеальна зачіска, плаття, макіяж та, звісно, настрій, який ви випромінюватиме увесь день. Втім, розчарувати кожну дівчину дуже легко, якщо зробити їй неякісний макіяж, адже тоді ви відчуєте себе не такою красивою та привабливою, якою ви є. Таким чином, бажано попередньо записатися на пробний макіяж, аби обрати собі такий мейк, який вам пасуватиме.

Важливо, не робити надто темний макіяж, адже наречену він буде старити та надавати зовсім непривабливий вигляд. Отож, готуйте папір та ручку та ретельно записуйте все, що вам необхідно для найважливішого дня у вашому житті.



Плаття – найважливіша деталь гардеробу в день весілля

Що потрібно для весілля до дрібниць

Що потрібно нареченій?

1. Весільна сукня.

2. Подбати про плаття дружок.

3. Фата.

4. Туфлі.

5. Нова біла білизна.

6. Панчохи.

7. Підв'язка.

8. Аксесуари.

9. Кошик із солодощами.

10. Запасний букет (який наречена кидатиме своїй подрузі в кінці весілля).



День весілля : усі деталі щодо приготування

Що потрібно нареченому?

1. Весільний костюм.

2. Сорочка.

3. Краватка або метелик.

4. Взуття.

5. Шкарпетки.

6. Запонки.

Що потрібно на вінчання?

1. Вінчальні обручки.

2. Вишитий рушник.

3. Дві весільні свічки.



Весільний торт

Необхідна атрибутика на весілля

1. Запрошення на весілля.

2. Весільний торт (ніж та лопатка до нього).

3. Келихи для молодят.

4. Букет нареченої.

5. Бутоньєрка для нареченого.

6. Букети для подружок для найближчих родичів.

7. Оренда весільного кортежу та прикраса для нього. Оренда транспорту для розвозки гостей.

8. Скринька для збору грошових подарунків.

Оформлення залу

Насамперед, орендуйте приміщення, в якому буде проходити ваше весілля. Оформлення залу ви можете доручити професіоналам, які нададуть вам увесь спектр своїх послуг. Відповідно, ви зможете обрати будь-яке оформлення на свій смак. Якщо ви хочете закінчити весілля пам'ятно, то заздалегідь подбайте про ліхтарики, феєрверки чи вогняне шоу. Проте, пам'ятайте, що вам потрібно доручити цю справу лише фахівцям з піротехніки. Ніхто з ваших близьких чи родичів не повинен та немає права це робити.



Весілля молодят: все, що потрібно для важливої події

Весільні помічники

1. Відеооператор.

2. Весільний фотограф.

3. Тамада.

4. Флорист.

5. Хореограф.

6. Музиканти чи діджей (можна 2в1).

Додаткові потреби

1. Готель для першої шлюбної ночі.

2. Номери, хостели чи квартири для ваших друзів і близьких, які приїхали здалеку.

Не забудьте привітати молодят: Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах