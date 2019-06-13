Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти

Весілля – найбільш очікуваний день закоханої пари. Під час весільної метушні, можна з легкістю забути про найважливіші речі, які треба взяти з собою у РАЦС. Тож, аби ви нічого не забули, ми підготували для вас детальний список, що обов'язково треба взяти з собою у РАЦС.

Список того, що потрібно взяти з собою у РАЦС

Щоб вчасно дібратися до РАЦСу, приїдьте трішки заздалегідь, або розрахуйте відстань від вашого будинку до місця призначення і приїжджайте вчасно. Не варто очікувати на радісну події у РАЦСі за годину до церемонії чи більше. Наречений та наречена втомляться, ваші гості також. Тож, аби не зіпсувати собі настрій, будьте пунктуальними.

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Насамперед, не забудьте взяти з собою документи. Вам потрібні два паспорти для посвідчення вашої особи, адже без документів вам не видадуть свідоцтво про укладення шлюбу. Працівники РАЦСу просять зняти обкладинки з паспортів, тож зробіть це вдома, щоб потім не витрачати на це час у хвилюючий для вас момент. Також вам знадобляться індивідуальні ідентифікаційні номери.



Не забудьте взяти у РАЦС обручки!

Пам'ятайте про те, що ви повинні сплатити послуги РАЦСу за проведення весільної церемонії. Звісно найважливіша деталь одруження – обручки. Їх повинен тримати у кишені піджака наречений, або ж доручити першому дружбові.

Для проведення народного весільного обряду вам знадобляться вишиті рушники. Перший дружба та дружка повинні розстелити його перед молодятами. Довжина рушника приблизно має мати 5 метрів, а ширина – 40 сантиментрів. Обов'язково на рушнику мають бути вишиті обручки, голуби та лебеді – символи кохання.



Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші поради

Придбайте шампанське і келихи до нього. Напій ви відкоркуєте після офіційного становлення подружжя. Весільні організації за вашим бажанням можуть оздобити пляшку в красиве біле полотно з візерунком. Також купіть цукерки у вигляді сердечок, щоб наповнити цей день ще більшою атмосферою закоханості та любові.

Наречений повинен зранку подарувати своїй нареченій весільний букет, з яким вона поїде у РАЦС. Якщо ви плануєте, аби на вашому весіллі був музичний супровід, то попередньо про це домовтеся. Урочистість святу додасть весільний коровай, він є символом благополуччя та фінансового достатку.



Що взяти у РАЦС: список

Традиційно, після завершення реєстрації, молодий виносить наречену на руках. В цей час дружби, дружки та гості повинні обсипати молодят пелюстками троянд, сумішшю з рису, монеток та цукерків, щоб у молодого подружжя завжди було солодке життя.

Важливо!

– Якщо в шлюб вступає неповнолітня особа, то до зазначених документів треба додати свідоцтво про народження (через відсутність паспорта) і дозвіл на вступ до шлюб з судових органів.



– Якщо шлюб в одного з партнерів, чи обох молодят не перший, то потрібне документальне підтвердження розірвання попереднього шлюбу. Це може бути свідоцтво про розлучення, про загибель дружини чи чоловіка (якщо особа є вдівцем або вдовою), судове рішення про розірвання або визнання шлюбу недійсним.



Реєстрація шлюбу: важливі моменти

– Якщо відбувається реєстрація шлюбу з іноземцем(іноземкою), то треба мати посвідчення особи громадянина іншої країни, а також довідку, що підтверджує законність перебування на території країни і переклад на державну мову. Щоб здійснити шлюб, чоловіку з іншої країни чи жінці потрібно мати документ, достовірність якого повинна підтверджуватися нотаріально або дипломатичним представництвом чи консульством країни, звідки родом особа.