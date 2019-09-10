Який приготувати обід на роботу: ідеї на кожний день

Кожен працівник перед початком робочого тижня терзає себе думками про те, що приготувати на роботу. Якщо ж їдальні немає, а до ресторану далеко, приходиться складати меню на кожен день, інколи це буває доволі складно, тож ми допоможемо вирішити це нелегке питання.

Насамперед вам варто купити відповідну тару. Ви можете придбати харчові контейнери для їжі пластикові або ж скляні. Якщо у вас є термос, то чай чи кава завжди будуть гарячими на вашому робочому столі.

Читайте також: Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти

Ідеї обідів на роботу, які потребують мінімум часу на приготування:

Гарніри:

– картопля по-домашньому;

– картопляне пюре;

– картопля варена шматками;

– варена гречка;

– варений рис з овочами;

– плов;

– варені макарони;

– паста з тунцем;

– горохове пюре

– вареники;

– деруни;

– перлова каша.



Рецепти обідів на роботу

М'ясна страва:

– смажена риба;

– котлета;

– смажена печінка;

– відбивна куряча;

– відбивна свинна;

– котлета на пару;

– свинний стейк;

– запечена риба;

– тюфтелі з томатами;

– запечена індича грудка;

– лазанья;

– смажена печінка;

– сардельки і сосиски.

Варіанти салатів:

– салат з помідорів, болгарського перцю та огірків з додаванням оливкової олії;

– салат з помідорів, бринзи та зелені;

– салат "Мімоза";

– салат з моркви і плавленого сиру;

– салат "Оселедець під шубою";

– салат "Грецький";

– салат "Цезар";

– салат з крабовими паличками;

– салат "Дністер".



Лазанья є дуже ситною стравою

Ідеї обідів на роботу без м'яса:

– цвітна капуста, броколі, кабачки, баклажани, болгарський перець на пару;

– овочі тушковані;

– варені яйця (2 яйця можна вживати кожного дня);

– баклажани запечені з сиром та помідорами;

– овочеве рагу;

– смажена картопля з лисичками;

– фалафелі.

Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв

В якості перекусів обирайте зелене яблуко, нектарин, виноград, горіхи, моркву, цвітну капусту, сир, йогурт, сухофрукти. Пропонуємо варіанти обідів на кожен день.



Ідея обіду на роботу

Понеділок

Овочі на пару + риба на пару + варена гречка.

Вівторок

Відбивна куряча з картоплею по-домашньому + салат "Дністер".

Середа

Відбивна зі свинини з картопляним пюре + салат з буряка.

Четвер

Котлета домашня з макаронами + цвітна капуста, морква, броколі на пару.

П'ятниця

Телятина з грибною підливою з картопляним пюре + салат "Грецький".

Субота

Куряча відбивна з рисом з овочами + салат з помідорів, болгарського перцю та огірків.

Неділя

Паста з тунцем і томатним пюре + свіжі овочі.