Що приготувати з авокадо на сніданок: три ідеї

Численними дослідженнями доказано, що авокадо корисне для нашого організму, адже цей плід – прекрасне джерело жирних кислот, які необхідні для здоров'я серця і судин. Пропонуємо три варіанти сніданку, які можна приготувати з авокадо.

Смузі з авокадо, огірка та банану

Смузі з авокадо Інгредієнти: Одне авокадо. Один банан. Один огірок. Лимонний сік – 60 мл. Мигдальне молоко. Рецепт приготування: 1. Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть середніми шматочками. 2. Банан та огірок також почистіть і наріжте. 4. Складіть авокадо, банан і огірок в блендер. Додайте лимонний сік і мигдальне молоко. 5. Збийте до отримання однорідної маси. Салат з авокадо і яйця

Салат з авокадо та яйця Інгредієнти: М’якоть одного авокадо. Три перепелиних яйця. Невеликий пучок зеленої цибулі. Цедра лимона. Рецепт приготування: 1. Вийміть чайною ложечкою м’якоть авокадо, щоб вийшли кульки. 2. Зваріть перепелині яйця і розріжте їх навпіл. 3. Наріжте зелену цибулю. 4. Всі інгредієнти покладіть на тарілку, трохи посоліть і полийте соком лимона. Перед подачею прикрасьте салат цедрою лимона. Сендвіч з авокадо

Сендвіч з авокадо Інгредієнти: Одна чіабатта. Половина авокадо. Помідор – 1/3 шт. Вершкове масло 25 г. Куряча шинка – 5 скибочок. Рукола – кілька гілочок. 1/2 ч.л лимонного соку. Рецепт приготування: 1. Чіабатту розріжте навпіл і намажте на неї масло. 2. Авокадо почистіть і наріжте тонкими скибочками. Скропіть лимонним соком. 3. Помідор нарізати кружельцями. 4. На одній половинці чіабатти розкладіть руколу, скибочки курячої шинки, помідори і авокадо. 5. Накрийте другою половинкою хліба і відразу ж подавайте.