Що приготувати з авокадо на сніданок: три ідеї
Численними дослідженнями доказано, що авокадо корисне для нашого організму, адже цей плід – прекрасне джерело жирних кислот, які необхідні для здоров'я серця і судин. Пропонуємо три варіанти сніданку, які можна приготувати з авокадо.
Смузі з авокадо, огірка та банану
Смузі з авокадо
Інгредієнти:
Одне авокадо.
Один банан.
Один огірок.
Лимонний сік – 60 мл.
Мигдальне молоко.
Рецепт приготування:
1. Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть середніми шматочками.
2. Банан та огірок також почистіть і наріжте.
4. Складіть авокадо, банан і огірок в блендер. Додайте лимонний сік і мигдальне молоко.
5. Збийте до отримання однорідної маси.
Салат з авокадо і яйця
Салат з авокадо та яйця
Інгредієнти:
М’якоть одного авокадо.
Три перепелиних яйця.
Невеликий пучок зеленої цибулі.
Цедра лимона.
Рецепт приготування:
1. Вийміть чайною ложечкою м’якоть авокадо, щоб вийшли кульки.
2. Зваріть перепелині яйця і розріжте їх навпіл.
3. Наріжте зелену цибулю.
4. Всі інгредієнти покладіть на тарілку, трохи посоліть і полийте соком лимона. Перед подачею прикрасьте салат цедрою лимона.
Сендвіч з авокадо
Сендвіч з авокадо
Інгредієнти:
Одна чіабатта.
Половина авокадо.
Помідор – 1/3 шт.
Вершкове масло 25 г.
Куряча шинка – 5 скибочок.
Рукола – кілька гілочок.
1/2 ч.л лимонного соку.
Рецепт приготування:
1. Чіабатту розріжте навпіл і намажте на неї масло.
2. Авокадо почистіть і наріжте тонкими скибочками. Скропіть лимонним соком.
3. Помідор нарізати кружельцями.
4. На одній половинці чіабатти розкладіть руколу, скибочки курячої шинки, помідори і авокадо.
5. Накрийте другою половинкою хліба і відразу ж подавайте.