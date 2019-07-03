Що приготувати з авокадо на сніданок: три ідеї

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Рецепти з авокадо
Рецепти з авокадо / Food Deco

Численними дослідженнями доказано, що авокадо корисне для нашого організму, адже цей плід – прекрасне джерело жирних кислот, які необхідні для здоров'я серця і судин. Пропонуємо три варіанти сніданку, які можна приготувати з авокадо.

Смузі з авокадо, огірка та банану

Смузі з авокадо
Смузі з авокадо

Інгредієнти:

Одне авокадо.

Один банан.

Один огірок.

Лимонний сік – 60 мл.

Мигдальне молоко.

Рецепт приготування:

1. Авокадо очистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть середніми шматочками.

2. Банан та огірок також почистіть і наріжте.

4. Складіть авокадо, банан і огірок в блендер. Додайте лимонний сік і мигдальне молоко.

5. Збийте до отримання однорідної маси.

Салат з авокадо і яйця

Салат з авокадо та яйця
Салат з авокадо та яйця

Інгредієнти:

М’якоть одного авокадо.

Три перепелиних яйця.

Невеликий пучок зеленої цибулі.

Цедра лимона.

Рецепт приготування:

1. Вийміть чайною ложечкою м’якоть авокадо, щоб вийшли кульки.

2. Зваріть перепелині яйця і розріжте їх навпіл.

3. Наріжте зелену цибулю.

4. Всі інгредієнти покладіть на тарілку, трохи посоліть і полийте соком лимона. Перед подачею прикрасьте салат цедрою лимона.

Сендвіч з авокадо

Сендвіч з авокадо
Сендвіч з авокадо

Інгредієнти:

Одна чіабатта.

Половина авокадо.

Помідор – 1/3 шт.

Вершкове масло 25 г.

Куряча шинка – 5 скибочок.

Рукола – кілька гілочок.

1/2 ч.л лимонного соку.

Рецепт приготування:

1. Чіабатту розріжте навпіл і намажте на неї масло.

2. Авокадо почистіть і наріжте тонкими скибочками. Скропіть лимонним соком.

3. Помідор нарізати кружельцями.

4. На одній половинці чіабатти розкладіть руколу, скибочки курячої шинки, помідори і авокадо.

5. Накрийте другою половинкою хліба і відразу ж подавайте.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
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