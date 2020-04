Що принц Гаррі писав батьку Меган Маркл: у мережу потрапило їхнє листування

Герцоги Сассекські продовжують боротись з британськими таблоїдами у суді. Та поки принц Гаррі та Меган Маркл звертають увагу на порушення їхній прав на конфіденційність, інші світові ЗМІ поширили фрагменти листування внука Єлизавети ІІ з батьком його обраниці.

За даними Financial Times, листування надали адвокати герцогів у суді. Згідно з документами, принц Гаррі неодноразово намагався налагодити контакт з Томасом Марклом після весілля та просив його припинити давати гострі заяви британським таблоїдам. Однак результату це не принесло: батько Меган дав десятки інтерв'ю, які відзначились скандалом.

"Том, це знову Гаррі! Нам насправді потрібно поговорити з вами. Вам не варто вибачатися, ми розуміємо обставини, але "публічні дії" тільки погіршать ситуацію. Якщо ви любите Мег і хочете зробити все правильно, будь ласка, зателефонуйте мені, так як можливі два інших варіанти, які не зажадають від вас спілкування з журналістами. Будь ласка, зателефонуйте мені, щоб я міг пояснити. Ми з Мег не сердимося на вас, нам просто потрібно поговорити", – йдеться у листі принца Гаррі.

Вже в іншому повідомленні герцог Сассекський вкотре намагався переконати американського родича поспілкуватись з ним. Принц у листі наголошує: тільки він з Меган Маркл можуть допомогти Томасу Марклу гідно вийти з непростої ситуації.

Будь-яка розмова з пресою виллється в неприємні наслідки, повірте мені, Том. Тільки ми можемо допомогти вам, як і намагалися з першого дня,

– додав принц Гаррі.

Проте жодні вмовляння та листи не повпливали на вибір Томаса Маркла. У кожному інтерв'ю він наголошував: шукає будь-якої можливості поговорити з зірковою донькою та повірити не може, що ніколи не побачить свого внука Арчі. Окрім цього, батько Меган Маркл заявляв, що герцогиня ігнорує всі його спроби налагодити комунікацію, тому публічні заяви – єдине, що йому залишається.

Фрагменти з листів принца Гаррі з'явились у пресі після того, як адвокат герцогів Сассекських оголосив, що пара відмовляється від співпраці з окремими таблоїдами. Зокрема, мова йде про The Sun, The Daily Mail, The Mirror та The Express. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили, що ці видання мають стиль роботи, який їм не до вподоби, адже подружжя переконане, що журналістика має бути правдивою. Тому надалі вони не відповідатимуть на питання цих таблоїдів та продовжать судову тяганину з ними.