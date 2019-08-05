Що публікує в Instagram модель-трансгендер Валентина Сампайо, яка знялась для Victoria's Secret

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Валентина Сампайо стала моделлю Victoria's Secret
Валентина Сампайо стала моделлю Victoria's Secret / Instagram / @valentts

Бразильська модель та актриса Валентина Сампайо, яка в минулому була чоловіком, стала першою моделлю у рекламі бренду Victoria's Secret. Для елітного білизняного бренду це доволі радикальний крок, але його радо сприйняли колеги та ЛГБТ-спільноти.

Останніми роками справи у бренду Victoria's Secret йдуть погано – кількість глядачів їхнього щорічного шоу стрімко знижується, а з приходом в модельну індустрію нових викликів та поглядів на жіночу красу та інклюзивність, жінки вимагають бачити на подіумах не лише ідеальних дівчат з "правильними параметрами", а й моделей plus-size та представників нетрадиційних спільнот.

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Відтак, такі зміни відобразились і на самій політиці бренду. У Victoria's Secret на початку 2019 року вирішили запросити в якості "ангела" бренду пишнотілу угорську модель Барбару Палвін, а перед грандіозним шоу у Нью-Йорку в листопаді 2018 року – модель з хворобою вітиліго Вінні Харлоу. Однак, це не врятувало репутацію марки і в мережі вже подейкують, що традиційного показу білизни з крилами у 2019-му ми не побачимо.

5 серпня стало відомо, що ряди моделей, які братимуть участь в кампейнах білизни, поповнила 22-річна бразилійка Валентина Сампайо. Хоч вона ще і не має звання "ангела", але з таким розвитком подій можна очікувати, що її скоро "освятять" у клан найкращих представниць Victoria's Secret.

Що відомо про Валентину Сампайо?Дівчина у свої 22 роки змогла здобути світову славу. Окрім моделінгу вона ще займається акторською справою. У 2016 році вона знялась для глянців Elle Brasil та L’Officiel Brasil, а вже у 2017 вона стала першою трансгендерною жінкою, яка була представлена ​​на обкладинці журналу Vogue Paris. Також її запрошували для фотосесії на обкладинку бразильського Vogue та для зйомки в німецькому Vogue.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, що цікавого та пікантного публікує у своєму Instagram нова модель Victoria's Secret, на яку підписано майже 200 тисяч прихильників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода ЛГБТ Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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