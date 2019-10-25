Що публікує в інстаграмі переможниця Міс Україна Всесвіт Анастасія Суббота: фото

24 жовтня, у Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся фінал конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2019. Переможницею стала 26-річна Анастасія Суббота із Запоріжжя.

Анастасія за освітою веб-дизайнер. Вона декілька років жила у Китаї, де працювала манекенницею. Зараз Анастасія є співзасновницею інтернет-платформи дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR та співвласницею бренду купальників La Marе.

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Дівчина захоплюється живописом та спортивною хореографією. У вільний час любить подорожувати та рибалити.

Відомо, що Анастасія Суббота є близькою подругою попередньої володарки титулу Міс Україна Всесвіт Кариною Жозан.

Суббота представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт". На підготовку є два місяці, оскільки конкурс пройде 8 грудня у Лос-Анджелесі. Анастасія Суббота дуже рада такій події зокрема й через те, що в США вже кілька років живе і працює її мама і вони вперше зможуть побачитися після тривалої розлуки.