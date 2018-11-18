Що робити, якщо покинув хлопець: корисні поради від Маші Єфросиніної

Мабуть, кожна дівчина коли-небудь переживала розлуку з коханою людиною. Ба більше, кожна стикалась із ситуацією, коли хлопець вирішував поставити крапку у стосунках. Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вирішила порадити своїм підписницям, як діяти в такій нелегкій ситуації.

"Що робити, якщо тебе кинув хлопець? Як повернути коханого? І чи треба його взагалі повертати? Заїдати, запивати, заливатися сльозами, дзвонити подрузі? Що робити?" – всі рано чи пізно ставили ці питання. Відома українська телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна створила чергову "п'ятірочку", в якій розповіла про свій досвід.

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Не залишайтесь на самоті

Після розриву стосунків часто дівчата роблять найпоширенішу помилку – закриваються у своїй кімнаті та забувають про розваги. Щоб покращити свій емоційний стан, варто не залишатись наодинці, а запросити в гості подругу або ж сходити з нею куди-небудь.

На самоті можна повторити помилки, які я допускала. Наприклад, я об'їдалась. Мені настільки було себе шкода, відчувала себе приниженою, ображеною, обпльованою, тому й заїдала це все, наче їжа мала мені допомогти,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Змініть обстановку

Найкраще у такий непростий час поїхати кудись хоча б на день. Інша місцевість, люди, їжа можуть чудово повпливати на душевний стан. Якщо ж мандрівку неможливо реалізувати, то придумайте собі додаткові заняття – курси іноземної мови, танці чи спортзал.

Поплачте 3 дні

Потрібно викинути всі негативні емоції за допомогою сліз. Найкраще це робити не більше 3 днів. Якщо ж ви прагнете зберігати спокій та приховувати свій біль, тоді депресія може тільки нагнітатись.

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Не обговорюйте особисте життя в мережі

Публічне ображання чи деталі особистого життя аж ніяк не допоможуть впоратись з емоціями. Ба більше, так ви змусите всіх жаліти вас та покажете себе не в найкращому світлі.

Уникайте зустрічі з екс-коханим

Бодай на деякий час уникайте тих місць, де часто полюбляє відпочивати ваш екс-бойфренд. Таким чином ви матимете більше часу, аби оговтатись від розриву та не бовкнете зайвого.

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "Що робити, коли тебе покинув хлопець":